International Trani Tango 2025: edizione da record
International Trani Tango 2025: edizione da record
Eventi e cultura

Trani si prepara al tango: stasera la presentazione della XIII edizione dell’International Trani Tango

In via Zanardelli dalle ore 18:00 sarà svelato tutto il programma dell'edizione

Trani - giovedì 18 giugno 2026
Tutto pronto per la presentazione ufficiale della XIII edizione dell'International Trani Tango, che si terrà stasera alle ore 18 in via Zanardelli, nel cuore del centro storico della città. La storica arteria che collega il centro cittadino al porto turistico farà da cornice alla conferenza stampa di lancio del ricco calendario di eventi che accompagnerà l'edizione 2026 del festival, in programma dal 15 giugno al 12 luglio.

Nel corso dell'incontro sarà illustrato il programma completo della manifestazione, che anche quest'anno trasformerà Trani in un punto di riferimento internazionale per la cultura del tango, tra danza, musica, arte e spettacolo. Via Zanardelli non sarà soltanto sede della presentazione, ma anche uno dei luoghi simbolici dell'evento: la passeggiata ospiterà infatti la mostra "Dalle radici al mito", un allestimento scenografico dedicato ad Astor Piazzolla, che attraverso immagini e fotografie racconterà la storia del grande musicista che ha rivoluzionato il tango, le cui origini si intrecciano idealmente anche con il territorio tranese.

Il festival, come ogni anno, avrà il suo momento centrale in piazza Duomo, dove centinaia di ballerini provenienti da tutto il mondo si esibiranno nelle milonghe e negli spettacoli serali che rappresentano il cuore pulsante della manifestazione. Ma l'International Trani Tango non sarà soltanto danza: il programma includerà eventi culturali, seminari, spettacoli gratuiti ed esperienze diffuse sul territorio, con l'obiettivo di valorizzare la città e la sua vocazione internazionale.

Nel corso della conferenza stampa, gli organizzatori Claudia Vernice e Giuseppe Ragno di InMovimento presenteranno nel dettaglio tutte le iniziative della nuova edizione, con particolare attenzione ai progetti dedicati alle origini tranesi di Astor Piazzolla, al format "Piazzolla & Friends" e ai tour esperienziali pensati per coinvolgere cittadini e visitatori.
Tra le novità di quest'anno anche la collaborazione con l'illustratore Massimiliano Di Lauro, che ha curato la nuova visual identity del festival con grafiche dal tratto astratto e colorato che accompagneranno tutta la comunicazione ufficiale.
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