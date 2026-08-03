Incidente
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Cronaca

Auto si ribalta sulla statale 16 tra Trani e Barletta: traffico rallentato

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente

Trani - lunedì 3 agosto 2026 17.13
Un'auto si è ribaltata nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 16, nel tratto compreso tra Trani e Barletta, (altezza Boccadoro) provocando rallentamenti alla circolazione.
La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento e, al momento, non sono disponibili informazioni ufficiali sulle cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo.
Non si hanno ancora notizie sulle condizioni delle persone coinvolte né sull'eventuale presenza di feriti. Seguono aggiornamenti.
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