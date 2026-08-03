San Nicola, la festa patronale di Trani rivive negli scatti di Davide Del Mastro

8 foto Festa patronale Trani 2026 - pH Davide Del Mastro

In attesa dell'epilogo dei festeggiamenti del Santo Patrono della Città di Trani ripercorriamo i momenti più intensi della giornata di domenica attraverso un emozionante photo set firmato da Davide Del Mastro. Immagini che raccontano la devozione, la partecipazione dei fedeli e il profondo legame tra Trani e il suo Santo Patrono.Tra gli scatti anche un momento dal forte valore istituzionale: la prima festa patronale vissuta dal neoeletto sindaco Marco Galiano, che ha preso parte alle celebrazioni rinnovando, insieme alla città, una tradizione di fede che si tramanda da secoli.