Religioni
San Nicola, la festa patronale di Trani rivive negli scatti di Davide Del Mastro
Un viaggio per immagini tra i momenti più intensi della giornata di domenica
Trani - lunedì 3 agosto 2026 13.35
In attesa dell'epilogo dei festeggiamenti del Santo Patrono della Città di Trani ripercorriamo i momenti più intensi della giornata di domenica attraverso un emozionante photo set firmato da Davide Del Mastro. Immagini che raccontano la devozione, la partecipazione dei fedeli e il profondo legame tra Trani e il suo Santo Patrono.
Tra gli scatti anche un momento dal forte valore istituzionale: la prima festa patronale vissuta dal neoeletto sindaco Marco Galiano, che ha preso parte alle celebrazioni rinnovando, insieme alla città, una tradizione di fede che si tramanda da secoli.
Tra gli scatti anche un momento dal forte valore istituzionale: la prima festa patronale vissuta dal neoeletto sindaco Marco Galiano, che ha preso parte alle celebrazioni rinnovando, insieme alla città, una tradizione di fede che si tramanda da secoli.