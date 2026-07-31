Trani, auto a fuoco nella notte in via Giolitti, è il secondo caso in due giorni

Momenti di paura nella notte a Trani, dove intorno alle 4 un'autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme in via Giolitti. Alcuni residenti dei condomini della zona sono stati svegliati da una esplosione seguita dal violento incendio che ha rapidamente interessato il veicolo.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, particolarmente intense, e mettere in sicurezza l'area.Si tratta del secondo episodio di un'auto incendiata in città nel giro di due giorni: al momento non sono ancora note le cause del rogo. I Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per stabilire l'origine dell'incendio e verificare se si sia trattato di un evento accidentale o di un gesto doloso.Oltre allo spavento provocato dall'esplosione, numerosi abitanti del quartiere sono stati raggiunti dal forte odore di fumo che si è diffuso nelle abitazioni attraverso le finestre lasciate aperte per cercare sollievo dal caldo di queste notti di fine luglio.