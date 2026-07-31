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San Nicola il Pellegrino: a Trani il clou della festa patronale nei giorni dal 1 al 3 agosto

Dopo il Triduo di preparazione e l'apertura dei festeggiamenti, Trani si prepara a vivere i giorni più intensi e sentiti della festa patronale in onore del Santo Patrono

Trani - venerdì 31 luglio 2026
Dopo il Triduo di preparazione e l'apertura dei festeggiamenti, Trani si prepara a vivere i giorni più intensi e sentiti della festa patronale in onore di San Nicola il Pellegrino, il Santo che da secoli la città venera con una devozione popolare che attraversa generazioni e che, ogni estate, torna a riempire piazze, strade e il cuore stesso dei tranesi. Anche in questa seconda parte dei festeggiamenti resta centrale il tema scelto per il 2026: "San Nicola, Pellegrino della Meraviglia", ispirato all'episodio della visione dell'Angelo che preannuncia a Nicola l'arrivo nella città di Trani. Un momento che, secondo lo stile delle agiografie medievali, prepara il Santo all'incontro con la città che lo avrebbe accolto e invocato come proprio protettore. L'arrivo di Nicola a Trani fu, si può immaginare, un susseguirsi di meraviglie: quella del mare, quella della città che si mostrava ai suoi occhi, quella dell'accoglienza semplice della gente, quella del Vescovo e dei cittadini che lo accolsero con calore. Uno stupore che il Comitato Feste Patronali e la Commissione Pastorale San Nicola il Pellegrino invitano quest'anno a rivivere insieme, come comunità, nei momenti più solenni della festa: l'imbarco e l'ingresso in porto del Santo, la grande Processione del 2 agosto e il rientro finale al Santuario di Santa Maria di Colonna.
Il programma dei giorni clou
Sabato 1 agosto
  • Ore 19:30 – Lido A.N.M.I.: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Can. Michele Caporusso, Rettore del Santuario di Santa Maria di Colonna.
  • Ore 20:30 – Lungomare Cristoforo Colombo: imbarco del Santo Patrono dal Lido A.N.M.I. sul motopeschereccio "Diamante", a devozione dell'armatore Antonio Amoruso, con la sorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e dell'Ufficio Locale Marittimo di Trani.
  • Ore 21:00 – Porto di Trani (molo Santa Lucia): ingresso del Santo Patrono, accolto da uno spettacolo pirotecnico a cura della ditta "Pirotecnica F.lli Pannella" di Ponte (BN). Segue la Processione, che attraverso via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, via Cavour e via Mario Pagano giunge in piazza della Libertà, dove l'Immagine viene esposta nella caratteristica "Macchina di San Nicola" per la venerazione dei fedeli.
  • Ore 22:00 – Piazza Quercia: grande spettacolo di musica leggera "Live Show 2026" con la Controrchestra Big Band diretta dal Maestro Vito Vittorio Desantis.
  • Ore 00:30: gara pirotecnica, 3° Trofeo San Nicola il Pellegrino – Città di Trani, a cura della ditta "Pirotecnica F.lli Pannella".
Domenica 2 agosto – la giornata solenne
  • Ore 8:00: diana pirotecnica a cura della ditta "Pirotecnica F.lli Romano" di Angri (SA).
  • Ore 9:00 – Piazza della Libertà: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Don Giuseppe Mazzilli, animata dalla Confraternita di Santa Maria dè Dionisio.
  • Ore 10:00 – Istituto penitenziario femminile: visita della Reliquia di San Nicola e Celebrazione Eucaristica con le detenute, presieduta dal Rev.mo Can. Raffaele Sarno.
  • Ore 11:30 – Basilica Cattedrale: Celebrazione Eucaristica capitolare presieduta dal Rev.mo Can. Gaetano Lops, Rettore della Cattedrale.
  • Ore 12:00: momento di vicinanza e fraternità verso i fratelli più fragili e i poveri della città, con il pranzo solidale offerto dal Comitato Feste Patronali.
  • Ore 19:00 – Basilica Cattedrale: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, con il Coro Interparrocchiale, il Capitolo Cattedrale, il Clero e le Autorità civili e militari.
  • Ore 20:00 – Piazza Duomo: consegna della chiave della città al Santo Patrono da parte del Sindaco di Trani, Prof. Dr. Marco Galiano. Segue la Solenne Processione del Santo Patrono e delle Venerate Reliquie lungo un lungo itinerario cittadino, con soste per la benedizione al Palazzo di Città, la benedizione ai bambini in piazza della Libertà, la benedizione del mare in piazza Sedile San Marco e un momento di preghiera nella Chiesa di San Nicolino. Il corteo si conclude in piazza Duomo, dal cui sagrato viene impartita la Solenne Benedizione.
  • Ore 00:00 – Molo San Nicola: gara pirotecnica finale, 3° Trofeo San Nicola il Pellegrino, con gli spettacoli delle ditte "Pirotecnica F.lli Romano" e "Piro Star" di De Angelis Vittorio, a seguire la premiazione.
Lunedì 3 agosto – il saluto al Patrono
  • Ore 11:30 – Chiesa di San Nicolino: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Can. Gaetano Lops, animata dalla Confraternita di San Nicola il Pellegrino.
  • Ore 19:00 – Piazza della Libertà: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Can. Gaetano Lops, concelebrata dal Rev.mo Can. Michele Caporusso e dal Rev.mo Don Giuseppe Mazzilli.
  • Ore 20:00 – Piazza della Libertà: Processione dell'immagine del Santo Patrono lungo via Mario Pagano, via Cavour, piazza Plebiscito, via Statuti Marittimi, via Banchina al Porto, fino al molo Santa Lucia.
  • Ore 21:00 – Porto di Trani (molo Santa Lucia): imbarco del Santo Patrono per il rientro al Santuario di Santa Maria di Colonna sul motopeschereccio "Diamante", salutato da uno spettacolo pirotecnico della ditta "Piro Star".
  • Ore 21:30 – Lungomare Cristoforo Colombo: arrivo del Santo Patrono al Lido A.N.M.I., accolto dai soci A.N.M.I., dall'associazione sub "Amici del Mare" e dall'A.N.P.S., per il rientro dell'immagine al Santuario.
Un Santo, una città, un legame che dura da secoli
Giovane pellegrino greco vissuto nell'XI secolo, Nicola giunse a Trani portando con sé una fede fatta di semplicità, povertà e preghiera incessante. La città lo accolse e, alla sua morte, lo scelse come proprio Patrono, custodendone le reliquie nella Basilica Cattedrale a lui dedicata. Un legame che non si è mai affievolito e che nei giorni della festa patronale si rinnova in tutta la sua forza, tra celebrazioni liturgiche, processioni e momenti di festa condivisa. Si vanno quindi a concludere così, tra fede, tradizione marinara e partecipazione corale, la festa patronale che ogni anno rinnova il patto d'amore tra Trani e il suo San Nicola il Pellegrino. La cittadinanza è invitata ad apporre sui propri balconi i drappi con l'immagine del Santo, come segno di devozione condivisa.
  • San Nicola Pellegrino
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