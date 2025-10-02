San Nicola
Eventi e cultura

Contest San Nicola, lunedì le premiazioni in biblioteca

Le iniziative, promosse da Confesercenti, in occasione della festa del Santo Patrono di Trani

Trani - giovedì 2 ottobre 2025
Un pomeriggio all'insegna della valorizzazione del territorio, della creatività e dell'impegno degli esercenti locali: lunedì 6 ottobre, a partire dalle ore 15.30, la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale di Trani ospiterà la cerimonia di premiazione dei contest "I Piatti di San Nicola il Pellegrino" e "Le Vetrine di San Nicola il Pellegrino". Le iniziative, promosse da Confesercenti, in occasione della festa del Santo Patrono di Trani, hanno visto la partecipazione dell'associazione San Nicola il Pellegrino da Stiri (Grecia), paese natale del Santo. Ai due concorsi hanno partecipato ben 30 attività commerciali e ristorative della città, chiamate a ricordare la figura del Santo Patrono attraverso l'interpretazione di "piatti a tema" e "allestimenti vetrinistici" ispirati alla cultura religiosa e tradizionale greca, patria di San Nicola il Pellegrino, e ai valori identitari del territorio tranese.
Con l'obiettivo di creare un ponte tra tradizione religiosa italo-greca e espressione artistica unita a promozione commerciale, sono stati coinvolti cittadini e turisti in un'esperienza multisensoriale.
Una giuria, composta da membri del Comitato Feste Patronali e da rappresentanti di Confesercenti Trani, ha valutato le proposte in gara, valutando tre vetrine e tre piatti che meglio hanno saputo interpretare l'idea dell'iniziativa. Durante la cerimonia di premiazione, oltre ai vincitori, verranno omaggiati con un attestato di partecipazione tutti gli esercenti che hanno voluto testimoniare la presenza, riconoscendo il loro contributo all'esito positivo della Festa Patronale ed alla promozione della Cultura Religiosa Locale.
Nell'occasione, a seguire, a partire dalle ore 16.30, si svolgeranno anche le premiazioni dell'iniziativa "Il Saldo è Cultura", promossa dal Distretto Urbano del Commercio di Trani. Un progetto innovativo che ha trasformato il periodo dei "saldi estivi" in un'occasione di carattere culturale con il fine di avvicinare il pubblico "all'arte e alla poesia", attraverso l'esposizione di pregevoli quadri e componimenti poetici di autori locali all'interno di negozi di abbigliamento ed altre tipologie di attività commerciali.
Tra i clienti che hanno effettuato acquisti presso le attività aderenti, verrà sorteggiato un fortunato vincitore che riceverà una Smart Box valida per trascorrere un weekend in una località turistica. Un premio dal carattere simbolico a testimonianza della vicinanza e fedeltà dei consumatori agli "esercizi di vicinato" della Città, con un occhio rivolto all'interesse verso le espressioni artistico-letterarie. Un mondo spesso considerato lontano da quello commerciale.
Durante la cerimonia verranno ringraziati, e omaggiati con un attestato di partecipazione, tutti i poeti e pittori che hanno contribuito al successo dell'iniziativa, coordinata da Giuseppe Laurora, presidente dell'Associazione culturale Ebanista. Il loro impegno ha reso possibile un dialogo virtuoso tra arte e commercio, dimostrando come la cultura possa essere motore di sviluppo imprenditoriale e coesione sociale.
L'appuntamento di lunedì 6 ottobre, con la presenza del Sindaco di trani e gli Assessori alle Attività Produttive e delle Culture, unitamente al Manager del Distretto Urbano del Commercio ed ai rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, rappresenta un momento importante per la città di Trani che, anche attraverso queste ripetute iniziative, conferma la propria vocazione alla valorizzazione delle tradizioni e della propria identità attraverso la promozione del commercio di prossimità ed il sostegno delle espressioni artistiche locali.
