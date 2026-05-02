Sanità a Trani, il Dott. Giovanni Monopoli: «La politica deve farsi carico della salute dei cittadini.»

Social Video 5 minuti Dott. Giovanni Monopoli, candidato al Consiglio Comunale di Trani -Pubbliredazionale Tonino Lacalamita

Una sede gremita, un silenzio attento e la voglia di parlare finalmente di soluzioni concrete. Si è aperta così, sotto i migliori auspici, la campagna elettorale del, noto medico tranese, candidato al Consiglio Comunale di Trani per le amministrative del 24 e 25 maggio nella lista del. L'incontro, svoltosi mercoledì presso il comitato elettorale di, ha sancito un'alleanza strategica tra l'esperienza medica e la visione politica del candidato Sindaco della coalizione di centrosinistra, il. Al centro del dibattito, un tema che tocca ogni famiglia tranese: la necessità di una sanità più umana, accessibile e, soprattutto, vicina.Il Dott. Monopoli ha spiegato con estrema chiarezza le ragioni del suo passaggio all'impegno politico attivo: «Ho deciso di candidarmi perché dopo tanti anni di lavoro e dopo aver ascoltato tanti problemi nel silenzio del mio ambulatorio, ho deciso di fare qualcosa di concreto per questa città, non con slogan ma con idee concrete».Una scelta, la sua, legata a doppio filo alla figura di, verso cui il medico nutre una profonda stima: « Il professor Marco Galiano lo conoscevo solo per sentito dire. E il primo impatto, quando visivamente l'ho potuto conoscere e parlarci, mi ha dato fiducia, mi ha dato sicurezza, mi ha dato quello che io voglio, cioè lavorare per la città in maniera seria senza nessun tipo di nepotismo».Il cuore del programma di Monopoli è un progetto ambizioso ma fattibile: la creazione di una veraall'interno del PTA. Un luogo dove la diagnostica di base e i percorsi terapeutici siano immediati. «Il mio obiettivo è quello di creare una casa, una vera casa, una casa di comunità, una casa dove il cittadino trova risposte, trova indirizzi terapeutici, trova diagnostica, trova percorsi semplici e individualizzati. Dove possibilmente anche noi medici possiamo prenotare al CUP, possiamo eseguire esami di base, holter, elettrocardiogrammi, esami di primo livello in generale».Secondo il dottore, questa è l'unica via per salvare anche il pronto soccorso: «Possiamo seguire anche i pazienti cronici — broncopatici, cardiopatici, diabetici — e questo a tutto vantaggio anche degli accessi impropri al pronto soccorso, lasciando ai già oberati colleghi le urgenze vere. Questa si chiama medicina di prossimità, medicina giusta, umana, semplice e vicina al cittadino».Affrontando il dramma delle liste d'attesa, Monopoli non ha usato giri di parole: «Le difficoltà maggiori che riscontro sono le liste di attesa. Quando nel mio ambulatorio faccio una richiesta, il paziente si reca al CUP e trova attese di mesi, anni o addirittura senza date. Il lavoro di noi medici di base sarà quello di migliorare, se non azzerare, le liste con interventi semplici che si possono fare nella Casa di Comunità».Per Monopoli, la politica deve tornare a essere lo strumento per umanizzare le cure: «La sanità non è un problema tecnico ma è un problema umano. Il mio impegno sarà quello di portare questa umanizzazione nelle sedi istituzionali, perché la politica deve farsi carico delle problematiche sanitarie dei cittadini tranesi e portarle anche a livello regionale, per costruire una sanità più umana, più umile, in maniera tale che la sanità venga incontro al cittadino e non sia il cittadino a doverla rincorrere».Il candidato Sindaco,, ha accolto con entusiasmo il contributo di Monopoli, definendolo una risorsa rara per la città: «In Giovanni Monopoli troviamo una straordinaria preparazione e una visione organizzata degli spazi della salute. Il progetto che sta portando avanti presso il presidio territoriale di assistenza di Trani rappresenta un'idea innovativa straordinaria: riavvicinare il territorio all'offerta sulla sanità, affrontare le piccole necessità che più attanagliano la vita delle persone. Questa è una visione organizzativa ed illuminata che poche persone hanno in questa città, devo dire pochissime». L'obiettivo di, per il 24 e 25 maggio, è chiaro:Candidato Consigliere: Dott. Giovanni Monopoli (Partito Democratico) - Candidato Sindaco: Prof. Marco Galiano