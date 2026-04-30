Ingegneri, Architetti e Geometri a confronto con i candidati Sindaco a Trani
Ingegneri, Architetti e Geometri a confronto con i candidati Sindaco a Trani
Attualità

Ingegneri, Architetti e Geometri a confronto con i candidati Sindaco a Trani

Collaborazione istituzionale al centro del dialogo tra Ordini professionali e politica. Chiarimenti sull’assenza della candidata Mercorio

Trani - giovedì 30 aprile 2026 6.57
Un confronto aperto e costruttivo tra professioni tecniche e candidati alla guida della città, per mettere a fuoco priorità e visione di sviluppo per Trani. Protagonisti i presidenti e i consiglieri degli Ordini degli Ingegneri, dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Barletta-Andria-Trani, insieme a quattro candidati sindaco: Angelo Guarriello, Marco Galiano, Giacomo Marinaro e Vito Branà.L'incontro si è svolto nella giornata di ieri, 28 aprile, offrendo l'occasione per delineare in modo organico quelle che, secondo gli ordini professionali, dovranno essere le principali direttrici strategiche per il futuro del territorio.

Al centro del dibattito, i temi dell'urbanistica, della rigenerazione urbana, della mobilità e l'efficientamento della macchina amministrativa comunale, con l'obiettivo di consolidare una collaborazione istituzionale sempre più stretta tra l'Ente locale e le categorie professionali.
Durante l'incontro, gli Ordini hanno evidenziato i traguardi raggiunti negli ultimi anni, sottolineando altresì le questioni ancora aperte che si auspica assumano carattere di assoluta priorità per la prossima amministrazione. Tra i temi posti all'attenzione dei candidati, particolare rilievo è stato dato alla pianificazione e all'evoluzione della normativa di settore, con riferimento all'applicazione della Legge Regionale 36/2023 sul territorio comunale e alla necessità di aggiornare il Regolamento Edilizio, ormai giunto al termine del suo primo quinquennio di rodaggio, dopo il suo adeguamento allo schema tipo nazionale e regionale.

Ampio spazio è stato dedicato anche agli strumenti urbanistici, con l'esigenza di completare l'iter del Piano delle Coste, dell'adeguamento del PUG al PPTR e procedere con la definizione del PUMS e l'avvio delle procedure per il Piano Regolatore del Porto e il Piano del Colore del centro storico. Non sono mancati approfondimenti su interventi più specifici, come la questione del frazionamento delle unità unifamiliari nelle zone ES, così come una riflessione più ampia sullo stato delle opere pubbliche, sulla manutenzione del verde urbano e sulla necessità di costruire una visione di sviluppo sostenibile nel lungo periodo.

In merito alle polemiche emerse nelle ultime ore circa l'assenza della candidata a sindaco, Angela Mercorio, e la natura "ristretta" dell'evento, gli Ordini e il Collegio, al fine di ristabilire un clima di serenità istituzionale, chiariscono che "l'incontro di ieri non è nato come un'iniziativa autonoma degli Ordini, bensì come risposta istituzionale a specifiche e distinte richieste di confronto pervenute singolarmente alle segreterie degli Ordini da parte dei quattro candidati presenti. Per ragioni di efficacia e sintesi, si è ritenuto opportuno condensare tali richieste in un unico momento di ascolto. Non essendo pervenuta alcuna analoga richiesta da parte della candidata Mercorio, la stessa non è stata coinvolta, senza che ciò sottenda alcuna volontà di esclusione. Gli Ordini ribadiscono la propria totale disponibilità a incontrare la candidata, qualora ella ne ravvisi l'utilità e ne faccia richiesta". Gli Ordini professionali precisano, inoltre, che l'appuntamento ha avuto natura di consultazione istituzionale tecnica tra organi direttivi e candidati, finalizzata a rappresentare le istanze generali delle categorie in modo rapido e operativo, nel pieno rispetto dei ruoli e della deontologia che impone imparzialità e spirito di servizio verso la pubblica amministrazione. Gli Ordini e il Collegio confermano, infine, il proprio impegno come interlocutori qualificati per chiunque sarà chiamato a guidare la città, ponendo le competenze tecniche al servizio della collettività e dello sviluppo del territorio. Nota a firma di Antonella Cascella, presidente Ordine Ingegneri Bat, Andrea Roselli, presidente Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, e Saverio Binetti, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
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