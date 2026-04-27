Rifunzionalizzazione del complesso "Capannoni Ruggia": la proposta di Donata di Meo

Il gruppo politico "Popolari con Galiano Sindaco", attraverso la capogruppo Avv. Donata di Meo, ha presentato una proposta formale da inserire nel programma di governo del candidato sindaco Marco Galiano. Il progetto mira alla rifunzionalizzazione del complesso "Capannoni Ruggia" (Corso M.R. Imbriani), quale Parcheggio di Scambio Intermodale.L'area dei Capannoni Ruggia (sita in C.so M.R. Imbriani) rappresenta un punto di accesso nevralgico per i flussi veicolari provenienti dalla SS16 Bis e dalla zona nord della provincia ed è già parzialmente identificata dagli strumenti di pianificazione comunali come potenziale zona di sosta e area mercatale.La proposta è quella di:: destinare l'intera superficie del complesso alla sosta pubblica. Considerando i parametri tecnici standard:- Capacità stimata: L'area può ospitare un numero significativo di stalli (oltre 150-200 autovetture) rispettando le dimensioni minime di metri 2,50 x 5,00 per stallo e corsie di manovra di almeno mt 5,00;- Destinazione Bus: Data la vicinanza strategica al centro (circa 10-15 minuti a piedi dalla Cattedrale), si propone di riservare una porzione per lo scarico/carico e sosta dei bus turistici, decongestionando Via Fra Diego Alvarez.: l'applicazione di una Tariffa di Scambio Agevolata:- Tariffa Giornaliera Intermodale: € 2,00 (rispetto agli attuali € 4,00 forfettari del centro) per chi dimostra l'utilizzo di mezzi alternativi o per soste lunghe dei pendolari.- Tariffa Oraria Ridotta: € 0,50/ora (rispetto agli € 0,80/ora standard della zona urbana).- Integrazione App: Gestione tramite le piattaforme già attive come PrestoPark, Telepass o myCicero.- Servizio Navetta: Istituzione di una linea circolare "Ruggia-Centro StoricoPorto" con frequenza 15 min nei periodi di alta stagione.- Sicurezza: Installazione di illuminazione LED e videosorveglianza remota collegata al comando di Polizia Locale.Il centro urbano di Trani, caratterizzato da un tessuto storico di pregio e da un porto ad alta vocazione turistica, soffre di un cronico sovraccarico veicolare. La ricerca di parcheggio nelle aree limitrofe alla ZTL genera il cosiddetto "traffico parassita", che aumenta l'inquinamento acustico e atmosferico, peggiorando la qualità della vita di residenti e turisti.La rifunzionalizzazione del complesso Capannoni Ruggia come parcheggio di scambio mira a: - Intercettare i flussi: Fermare le auto provenienti da Nord (Barletta/SS16) prima che raggiungano il centro congestionato.- Riqualificare l'area: Trasformare un'area di proprietà comunale attualmente sottoutilizzata in un presidio di legalità e servizio.- Intermodalità: Creare un punto di rottura del carico dove l'utente lascia l'auto per muoversi a piedi, in bici o tramite navetta.Numerosi anche i vantaggi ambientali e sociali:- Riduzione emissioni: Si stima che l'attivazione di 200 stalli di scambio possa ridurre i km percorsi in centro città di migliaia di unità ogni mese, con una conseguente diminuzione misurabile di CO2 e polveri sottili (PM10).- Vivibilità: Liberare il centro dalle auto in sosta selvaggia significa restituire spazio pubblico ai pedoni, rendendo Trani più attrattiva e sicura.- Supporto al Commercio: Un sistema di parcheggio facile ed economico (con navetta) incentiva le persone a frequentare il centro storico senza lo stress della ricerca del posto auto.Il "Hub Ruggia" non si sostituisce ma integra i parcheggi già gestiti da SIS, creando un anello di sosta periferica coordinato digitalmente (App e pannelli a messaggio variabile).L'intervento proposto rappresenta una soluzione a basso costo infrastrutturale (essendo l'area già esistente) ma ad altissimo rendimento sociale ed ecologico, in piena coerenza con gli obiettivi del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e del Green Deal Europeo.La presente proposta si pone in perfetta conformità con il seguente quadro normativo vigente: 1. Normativa Regionale (Puglia):- Legge Regionale n. 1/2005 (Norme in materia di mobilità e trasporti): che promuove l'intermodalità e la realizzazione di parcheggi di scambio per incentivare l'uso del trasporto pubblico.- Piano Regionale della Qualità dell'Aria: che impone ai Comuni l'adozione di misure per la riduzione dei superamenti dei limiti di PM10 e NOx, individuando nei parcheggi di testata uno strumento chiave per il decongestionamento dei centri storici.2. Normativa Nazionale:- D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada) - Art. 7: che conferisce ai Comuni la facoltà di stabilire aree destinate a parcheggio con tariffe agevolate per favorire il decongestionamento del traffico.  D.M. 4 agosto 2017 (Linee guida PUMS): che individua nella realizzazione di "Hub della Mobilità" e parcheggi di scambio periferici una strategia prioritaria per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile.3. Normativa Europea: - Direttiva 2008/50/CE: relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che vincola gli enti locali a porre in essere azioni concrete per la riduzione dei flussi veicolari privati nei nuclei urbani densi.La finalità è quella di rendere il complesso Ruggia il principale "hub" di sosta nord, riducendo il traffico parassita nel centro storico e incentivando la mobilità pedonale verso il Castello Svevo e la Cattedrale, raggiungibili in circa 10-15 minuti a piedi.L'intervento proposto rappresenta una soluzione a basso costo infrastrutturale (essendo l'area già esistente) ma ad altissimo rendimento sociale ed ecologico, in piena coerenza con gli obiettivi del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e del Green Deal Europeo.