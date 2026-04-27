Antonio Loconte e Patrizia Cormio
Antonio Loconte e Patrizia Cormio
Politica

Antonio Loconte e Patrizia Cormio inaugurano stasera il loro comitato elettorale per le Amministrative 2026

Esperienza, diritti e territorio al centro della lista 'Giacomino Sindaco'."

Trani - lunedì 27 aprile 2026 6.57 Sponsorizzato
Un nuovo spazio di ascolto e partecipazione prende vita nel cuore di Trani. Oggi 27 aprile, alle ore 19:30, in Corso Cavour 90, si terrà l'inaugurazione ufficiale del comitato elettorale di Patrizia Cormio e Antonio Loconte.

I due consiglieri comunali uscenti lanciano la loro sfida per il rinnovo del Consiglio Comunale al fianco di Giacomo Marinaro, candidato Sindaco della coalizione centrista con la lista "Giacomino Sindaco". L'apertura del comitato segna l'inizio di una fase cruciale della campagna elettorale, proponendosi non solo come sede logistica, ma come un vero e proprio "laboratorio civico". Uno spazio aperto a cittadini e sostenitori, pensato per raccogliere idee, proposte e necessità di una comunità che chiede risposte concrete e vicinanza istituzionale.

"Siamo da sempre a disposizione di tutte e tutti" – dichiarano all'unisono Patrizia Cormio e Antonio Loconte. "Il nostro progetto non nasce oggi: è stato costruito negli anni attraverso l'ascolto costante, il dialogo con le persone e la risoluzione rapida dei problemi quotidiani. In questi anni abbiamo lottato duramente per difendere i diritti delle fasce più deboli, affrontando temi complessi con il solo obiettivo di mettere al centro le esigenze reali della nostra comunità."

L'incontro sarà l'occasione per i cittadini di confrontarsi direttamente con i candidati e di approfondire la visione politica di Giacomo Marinaro. Il progetto per la Trani del futuro si fonda su pilastri chiari: senso di responsabilità, impegno civico e una cura meticolosa delle persone e del decoro urbano. In un momento di grande fermento politico per la città, la scelta di Cormio e Loconte di correre nella lista "Giacomino Sindaco" rappresenta un segnale di coerenza rispetto a un percorso di indipendenza e di attenzione prioritaria ai bisogni del territorio.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per dare inizio, insieme, a questo nuovo capitolo per la città di Trani.
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