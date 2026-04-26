dott.Angelo Guarriello
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Politica

Angelo Guarriello torna tra la gente con i gazebo informativi: tappe in piazza Gradenigo e piazza Quercia

Oggi la consegna nei primi gazebo in centro. Il candidato del centrodestra punta sul dialogo e sul coinvolgimento dei quartieri per un progetto partecipato

Trani - domenica 26 aprile 2026 7.27 Comunicato Stampa
Una matita che non si butta, ma si pianta. È questo il simbolo scelto da Angelo Guarriello, candidato sindaco del centrodestra a Trani, per accompagnare i suoi incontri nei quartieri: una matita "piantabile", che contiene un seme e che, una volta diventata troppo corta per essere utilizzata, può essere interrata per dare vita a una nuova pianta. Un gesto semplice, ma carico di significato: perché, proprio come quel seme, anche Trani ha bisogno di cura, tempo e visione per crescere e rifiorire. Saranno queste le matite che Guarriello consegnerà ai cittadini a partire da domani, in occasione dei gazebo informativi organizzati in città.

"Per me è questo il senso della politica: seminare oggi per far crescere domani. Prendersi cura, con pazienza e responsabilità, della nostra città" spiega Guarriello. Il primo appuntamento è in programma per oggi, domenica 26 aprile, alle 10 in piazza Gradenigo. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, Guarriello sarà invece presente in piazza Quercia. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di costruire un dialogo aperto e concreto con la comunità, raccogliere esigenze, proposte e segnalazioni, e condividere idee e visione per il futuro della città.

"Voglio essere presente tra la gente, nei luoghi della quotidianità – continua Guarriello – perché è lì che si colgono davvero i bisogni reali di Trani. Solo così possiamo costruire un progetto credibile e vicino ai cittadini". I gazebo rappresenteranno, nelle prossime settimane, un punto di riferimento itinerante in tutti i quartieri, con l'intento di coinvolgere l'intera comunità in un percorso partecipato e inclusivo.
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