Associazioni
A Trani nasce "Il Calamaio": un nuovo presidio culturale per la poesia e la bellezza
Editoria, Web TV e formazione: lanciata una sfida creativa per valorizzare la parola poetica nel mondo contemporaneo
Trani - domenica 26 aprile 2026 7.43
A Trani prende vita l'Associazione Culturale Il Calamaio, un progetto ambizioso che si pone l'obiettivo di trasformare la poesia da esercizio solitario a protagonista del dibattito sociale, offrendo un'"oasi di bellezza" in un mondo sempre più frenetico.
L'associazione non sarà solo un circolo letterario, ma un vero e proprio laboratorio multidisciplinare che si muoverà su tre binari principali:
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L'associazione non sarà solo un circolo letterario, ma un vero e proprio laboratorio multidisciplinare che si muoverà su tre binari principali:
- Progetto Editoriale: La creazione di una casa editrice poetica dedicata a voci emergenti e del territorio, con una cura particolare per le antologie tematiche e la poesia dialettale.
- Innovazione Digitale: Il lancio di una Web TV, podcast lirici e video-poesia per portare i versi sui nuovi media e renderli accessibili a un pubblico vasto e giovane.
- Formazione e Socialità: L'organizzazione di laboratori di scrittura, concorsi nazionali, slam poetry e collaborazioni con scuole e università della terza età.
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