A Trani nasce "Il Calamaio": un nuovo presidio culturale per la poesia e la bellezza

Progetto Editoriale: La creazione di una casa editrice poetica dedicata a voci emergenti e del territorio, con una cura particolare per le antologie tematiche e la poesia dialettale.

Innovazione Digitale: Il lancio di una Web TV, podcast lirici e video-poesia per portare i versi sui nuovi media e renderli accessibili a un pubblico vasto e giovane.

Formazione e Socialità: L'organizzazione di laboratori di scrittura, concorsi nazionali, slam poetry e collaborazioni con scuole e università della terza età.

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A Trani prende vita l', un progetto ambizioso che si pone l'obiettivo di trasformare la poesia da esercizio solitario a protagonista del dibattito sociale, offrendo un'"oasi di bellezza" in un mondo sempre più frenetico.L'associazione non sarà solo un circolo letterario, ma un vero e proprio laboratorio multidisciplinare che si muoverà su tre binari principali:Il Calamaio si propone come una "fucina di talenti" inclusiva, dove la parola diventa strumento di identità, ascolto e verità, un progetto ambizioso fondato dal prof. Gianni De Iuliis (Presidente), Giuseppe Laurora (Vice Presidente) e Antonio Notarpietro (Segretario) - Contatti: > * Email: ilcalamaioaps@gmail.com - Sito Web: www.giannideiuliis.it/il-calamaio/