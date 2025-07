Tradizione e Risate, l'associazione Tranensis celebra il Maestro Enzo Guacci

Si è conclusa con successo e una numerosissima partecipazione di pubblico la prima edizione del ciclo di serate, culminata nella premiazione delLa Civica Amministrazione, in collaborazione con l'Associazione Tranensis, ha omaggiato il Maestro in tre serate molto partecipate nello splendido scenario di piazza Tomaselli, nel cuore della città, all'insegna della spensieratezza del vernacolo tranese. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare a Enzo, vera icona del dialetto locale.L'Associazione ha espresso speciale gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito ad arricchire la serata dedicata al Maestro. Ieri, nella suggestiva cornice di piazza Tomaselli, una serata ricca di emozioni e riconoscimenti ha visto l'Amministrazione Comunale, c'erano il vice sindaco Fabrizio Ferrante e l' assessora Cecilia Di Lernia, rendere omaggio al maestro Guacci, insieme al Presidente dell'associazione Tranensis, Alfredo Cavalieri, consegnare una targa commemorativa per i suoi oltre sessant'anni di carriera nel teatro.Figura storica del panorama culturale tranese, il maestro Guacci è stato celebrato non solo per la sua longeva attività artistica, ma anche per l'umorismo garbato e per l'attaccamento al vernacolo locale. La cerimonia, ha sottolineato ancora una volta l'importanza del fare cultura insieme e del valorizzare le eccellenze cittadine. A chiusura dell'evento è stata proiettata la commedia "La sartascena affetesceute", nella versione restaurata del 2003, che ha regalato al pubblico risate e nostalgia.