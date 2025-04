L'associazione "ProssimaMente" si è presentata a Trani, non senza polemica

Social Video 8 minuti Prossimamente, la presentazione della associazione Tonino Lacalamita

"L'associazione culturale «ProssimaMente» nasce con l'obiettivo di divenire un punto di riferimento per il territorio - ha detto la presidente- tramite iniziative, eventi e progetti che rispondano alle esigenze di crescita, integrazione e partecipazione, in particolare per giovani e persone più fragili. Puntiamo a diventare un ponte tra il territorio locale e le politiche europee".Si potrebbe sintetizzare, con questa affermazione, la serata di presentazione della neo costituita associazione che si è svolta presso l'Auditorium "mons. Pichierri" di Trani, gremito da cittadini, non pochi arrivati per la presenza dell'europarlamentareaccompagnato per l'occasione dal consigliere regionaledal Presidente della Provincia Bat,accolto dal Sindaco di Trani, dal V.Sindacoe dal Presidente del Consiglio Comunale di Trani,, seguiti a ruota da non pochi assessori, c'era anche il Segretario del Partito Democratico della BAT,notando in sala anche attenti osservatori dell'opposizione consiliare.C'era praticamente tutto il corollario politico del Partito Democratico di Trani e non, con una assenza, quella di, attuale Assessora ai Trasporti della Regione Puglia, che definire "pesante" è poco; l'abbiamo interpellata e la risposta è stata laconica: "Non mi hanno invitata", chiaro segno di un malessere all'interno del partito che non è più latente, ma evidente.Che la presentazione della associazionealla fine si trasformasse in altro, malgrado l'impegno della stessa presidenteche ha moderato l'incontro, di tenere in esposizione e in discussione i temi legati all'Europa, lo si è capito già prima che tutto avesse inizio, lo hanno confermato le autorevoli presenze politiche e le dichiarazioni degli stessi incalzati dalle domande fissate nel reportage di Tonino Lacalamita.Non c'è nulla di male, per carità nel dichiarare in maniera aperta il proprio posizionamento valoriale: "Antonio De Caro sarà il nostro mentore", ha detto, sulla cui onestà intellettuale metterei la mano sul fuoco solo per la trasparenza e la schiettezza di questa affermazione che sfocia, tuttavia, in una dichiarazione di chiara matrice politica che stona, a mia parere, con la presentazione di una "associazione culturale" così come era stata presentata.Vedremo in un tempo non molto lontano, mutuando e personalizzando una famosa battuta di Roy Batty, nel film di fantascienza Blade Runner:E' solo l'inizio di una storia già scritta.