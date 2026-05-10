Angelo Guarriello. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Angelo Guarriello. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Angelo Guarriello, stasera il comizio in Piazza Della Repubblica alle 20:30

Il candidato sindaco del centrodestra presenterà le linee guida e i candidati della coalizione

Trani - domenica 10 maggio 2026
Domenica 10 maggio, alle 20.30 in piazza della Repubblica a Trani, il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Angelo Guarriello, incontrerà la cittadinanza in un comizio pubblico nel cuore della città. Sarà un momento centrale della campagna elettorale, durante il quale Guarriello illustrerà i punti cardine del programma amministrativo, costruito attorno alle priorità di Trani. Nel corso della serata verranno inoltre presentate ufficialmente le quattro liste a sostegno della candidatura, insieme ai candidati al Consiglio comunale che compongono la squadra pronta a governare la città.
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