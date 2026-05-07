Politica
Amministrative Trani 2026, incontro pubblico con Giacomo Marinaro nella sede PSI “Antonio Cirillo”
Venerdì 8 maggio, alle ore 18.30, presso la sede “Avanti PSI Antonio Cirillo” di via Umberto 98 a Trani
Trani - giovedì 7 maggio 2026 20.31 Comunicato Stampa
Prosegue il percorso di confronto con la città in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Venerdì 8 maggio, alle ore 18.30, presso la sede "Avanti PSI Antonio Cirillo" di via Umberto 98 a Trani, si terrà un incontro pubblico con il candidato sindaco della coalizione, Giacomo Marinaro. L'appuntamento rappresenterà un momento di dialogo e approfondimento sui temi centrali della campagna elettorale, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo della città, ai servizi, alla partecipazione civica e al ruolo delle forze riformiste nel futuro amministrativo di Trani.
All'incontro prenderanno parte:
All'incontro prenderanno parte:
- Luigi Iorio, coordinatore della segreteria nazionale PSI;
- Vincenzo Miranda, segretario cittadino PSI;
- Nicola Cuccovillo, presidente sezione PSI;
- Luigi Cirillo, segretario della lista civica "Prima di tutto Trani";
- Giacomo Marinaro, candidato sindaco della coalizione;
- Enzo Maraio, segretario nazionale PSI.
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