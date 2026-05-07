Amministrative Trani 2026, incontro pubblico con Giacomo Marinaro nella sede PSI “Antonio Cirillo”

Luigi Iorio , coordinatore della segreteria nazionale PSI;

, coordinatore della segreteria nazionale PSI; Vincenzo Miranda , segretario cittadino PSI;

, segretario cittadino PSI; Nicola Cuccovillo , presidente sezione PSI;

, presidente sezione PSI; Luigi Cirillo, segretario della lista civica "Prima di tutto Trani";

segretario della lista civica "Prima di tutto Trani"; Giacomo Marinaro , candidato sindaco della coalizione;

, candidato sindaco della coalizione; Enzo Maraio, segretario nazionale PSI.

Prosegue il percorso di confronto con la città in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Venerdì 8 maggio, alle ore 18.30, presso la sede "Avanti PSI Antonio Cirillo" di via Umberto 98 a Trani, si terrà un incontro pubblico con il candidato sindaco della coalizione, Giacomo Marinaro. L'appuntamento rappresenterà un momento di dialogo e approfondimento sui temi centrali della campagna elettorale, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo della città, ai servizi, alla partecipazione civica e al ruolo delle forze riformiste nel futuro amministrativo di Trani.All'incontro prenderanno parte:L'iniziativa si inserisce nel calendario degli appuntamenti pubblici promossi dalla coalizione a sostegno di Giacomo Marinaro sindaco, con l'obiettivo di costruire un confronto diretto con cittadini, associazioni e realtà del territorio.