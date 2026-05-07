Trani - SS.Crocifisso di Colonna
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Religioni

Il SS. Crocifisso di Colonna torna al Santuario: stasera Trani rinnova il suo abbraccio di fede

Via Lucis dalla Cattedrale al Santuario di Colonna: al termine del cammino la benedizione alla città

Trani - giovedì 7 maggio 2026 6.07
Ci sono appuntamenti che, più di altri, appartengono all'anima profonda di una città. Il ritorno del SS. Crocifisso di Colonna al Santuario rappresenta per Trani uno dei momenti più intensi e carichi di spiritualità dell'intero anno liturgico. Una tradizione secolare che attraversa generazioni, custodendo il legame tra fede, devozione popolare e identità cittadina. Migliaia di fedeli, ogni anno, accompagnano il Sacro Legno in un clima di raccoglimento e preghiera, affidando al Crocifisso speranze, difficoltà e desideri di pace. Un rito che non è soltanto memoria religiosa, ma autentica testimonianza collettiva di appartenenza e comunità.

La città si prepara a vivere uno dei momenti più significativi e sentiti della tradizione religiosa tranese: giovedì 7 maggio 2026 si terrà il ritorno del SS. Crocifisso di Colonna presso il Santuario di Santa Maria di Colonna, al termine dei solenni festeggiamenti dedicati al Sacro Legno. L'appuntamento prenderà il via dalla Basilica Cattedrale con la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo, seguita dalla suggestiva Via Lucis che accompagnerà il SS.mo Crocifisso lungo le strade cittadine fino al Santuario.

La processione partirà alle ore 20:00 e attraverserà Piazza Duomo, Piazza Mons. Addazzi, Piazza Sacra Regia Udienza, Piazza Trieste, via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi, Piazza Tiepolo, via Tiepolo, Piazza Plebiscito, via Chiarelli, Lungomare Cristoforo Colombo e Piazzale Santa Maria di Colonna.

Ad accompagnare il cammino saranno il Clero, le confraternite, le associazioni ecclesiali e centinaia di fedeli che, come da tradizione, vivranno un momento di intensa partecipazione spirituale. L'arrivo al Santuario sarà segnato dalla Benedizione alla Città, gesto simbolico e profondamente atteso dalla comunità tranese, che rinnova l'affidamento della città al SS. Crocifisso di Colonna, segno di protezione, speranza e consolazione. La Via Lucis rappresenta uno dei momenti più emozionanti delle celebrazioni: un percorso di luce e preghiera che unisce fede e memoria collettiva, mantenendo viva una delle tradizioni religiose più care alla città di Trani.
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