Comitato Feste Patronali di Trani: i sinceri ringraziamenti per il 3 maggio

GIOVEDÌ 8 MAGGIO:

VENERDÌ 9 MAGGIO

Con grande partecipazione e profonda devozione, la città di Trani ha vissuto sabato 3 maggio 2025 i festeggiamenti in onore del Santissimo Crucifisso di Colonna, un appuntamento spirituale e cittadino molto sentito, che ha ancora una volta unito la comunità in un clima di fede, rispetto e collaborazione. Il Comitato organizzatore esprime un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla piena riuscita della festa.Dal Santuario di Colonna, cuore spirituale dell'evento, fino alle tante realtà di volontariato che, con spirito di servizio, hanno garantito un ordinato e sicuro svolgimento della manifestazione, la partecipazione corale ha reso questa giornata un vero momento di comunione. Un ringraziamento particolare va rivolto alla cittadinanza tranese, che ha preso parte con entusiasmo e spirito di preghiera al momento di affidamento svoltosi, quest'anno, davanti al monumento in onore di San Nicola sul Porto.Questo significativo gesto di fede è stato reso possibile grazie anche e soprattutto alla sensibilità e alla volontà di S.E. Monsignor Leonardo D'Ascenzo, che ha fortemente voluto questo rinnovato momento di incontro con il Santissimo Crucifisso.Il Comitato desidera inoltre ringraziare con gratitudine la Guardia di Finanza, per l'impeccabile cura e dedizione dimostrata nel trasporto del Santissimo Crocifisso di Colonna, e in modo particolare il Col. t.ST Pierluca Cassano comandante provinciale guardia di finanza BAT, al Ten. Col. Davide D'Aponte comandante stazione aeronavale di Bari, e al Cap. Giorgio Di Giovanni comandante Compagnia di Trani.Un sentito ringraziamento anche al Dottor Mario Landriscina, Direttore della Confesercenti BAT, che si è reso prezioso mediatore e facilitatore, rendendo possibile questo importante momento di fede e tradizione.Un grazie doveroso va anche alla Civica Amministrazione, alla Polizia Locale per il sostegno istituzionale e la collaborazione che ha contribuito a creare le condizioni ideali per la buona riuscita dell'intera giornata.Un merito importantissimo va riconosciuto ai professionisti giornalisti e inviati di: TRANI-VIVA, TELE NORBA, AMICA 9, TELEDEHON, EMOZIONI DEL SUD, che grazie alla loro disponibilità hanno permesso di immortalare e far vivere i vari momenti dello svolgimento della festa.Il ringraziamento si estende al Santuario della Madonna di Fatima e a tutte le persone che in questi giorni si sono rese – e si renderanno – disponibili per servire il Santissimo Crocifisso con spirito di devozione e amore.- Ore 19:00 – Santuario Madonna di Fatima – Celebrazione Eucaristica con le Associazioni di volontariato della città, presieduta da P. Sabino Maldera RCJ- Ore 20:00 – Santuario Madonna di Fatima – Incontro con "l'uomo della Sindone" a cura del prof. Edmondo Adduci- GIORNATA GIUBILARE CITTADINA – Santuario B.V.M. del Carmine: al mattino il SS. Crocifisso sarà trasportato in forma privata presso il Santuario della B.V.M. del Carmine, chiesa giubilare. Seguirà una giornata di preghiera e disponibilità per le confessioni.- Ore 19:00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo e concelebrata dal clero cittadino- Ore 20:00 "VIA LUCIS" per il ritorno del SS. Crocifisso al Santuario di Colonna, con la partecipazione del Clero, delle Arciconfraternite e Confraternite di Trani, dell'Associazione Madonna di Fatima, degli Scout e dell' UNITALSI, percorrendo il seguente itinerario: Santuario B. M. V. del Carmine, piazza Tiepolo, piazza Plebiscito, via San Giorgio, via M. Pagano, piazza della Repubblica, via A. Moro, via Tasselgardo, lungomare Cristoforo Colombo, Santuario Santa Maria di Colonna.