Santuario della Madonna di Fatima a Trani: continuano le iniziative per il SS.Crocifisso

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO

GIOVEDÌ 8 MAGGIO

Dallo scorso 03 maggio, dopo una solenne processione partita dal Porto di Trani, il Sacro Legno è esposto alla venerazione della comunità cittadina presso il Santuario della Madonna di Fatima di Trani dove sosterà fino al giorno 09 maggio quando il SS. Crocifisso sarà trasportato in forma privata presso il Santuario della B.V.M. del Carmine dal quale poi si sniderà la tradizionale Via Lucis.Padre Sabino Maldera, rogazionista e parroco Chiesa della Madonna di Fatima, dall'arrivo del SS. Crocifisso ha alternato presso il Santuario liturgie ed incontri di catechesi, l'ultimo in ordine di tempo, molto interessante, tenuto dal prof. Don Vito Mignozzi, Preside della Facoltà Teologica Pugliese, dal titolo: "Stabat mater iuxta crucem".Gli ultimi due giorni di permanenza presso la Madonna di Fatima, del Sacro Legno tranese saranno scanditi dal seguente programma:Ore 10:00 – Momento di preghiera con la CRAP dell'Istituto Antoniano;Ore 20:00 – Notte bianca con il Crocifisso di Colonna, animata dalla Pastorale Giovanile cittadina;Mattinata – Il Crocifisso sosterà a "Villa Dragonetti" per un momento di preghiera con gli anziani ospiti;Ore 19:00 – Celebrazione Eucaristica con le Associazioni di volontariato della città, presieduta da P. Sabino Maldera RCJ:Su quest'ultimo appuntamento c'è attesa per lo spessore e la competenza del relatore chiamato a dissertare di un argomento che appassiona non solo gli studiosi, ma anche le persone di Fede. Il prof., oltre che essere uno studioso di Astronomia e Astrofisica, accolito istituito e attuale coordinatore del gruppo del Rinnovamento dello Spirito di Corato, si interessa alla Sacra Sindone da oltre 10 anni con numerose conferenze in varie località della Puglia e corsi universitari di studi sindonici c/o l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma.