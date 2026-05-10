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Asma Day 2026: visite e spirometrie gratuite per bambini ad Andria, Barletta e Bisceglie

L’Asl Bt promuove giornate dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie respiratorie pediatriche

Trani - domenica 10 maggio 2026
L'Asma Day è una giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sull'asma e sulle malattie respiratorie. Viene promossa ogni anno dalla Global Initiative for Asthma, una rete internazionale di esperti che lavora per migliorare la prevenzione e la cura dell'asma nel mondo.
Si celebra generalmente nel mese di maggio e coinvolge ospedali, ambulatori e associazioni sanitarie.

Quest'anno l'Asl Bt promuove iniziative dedicate alla prevenzione ed alla diagnosi delle patologie respiratorie in età pediatrica.

L'Unità Operativa di Pediatria di Andria, diretta dal dott. Domenico Paternostro, organizza una giornata dedicata che si terrà mercoledì 13 maggio, dalle ore 15:00 alle 19:00, presso l'Ambulatorio di Pneumologia Pediatrica, con visite pneumologiche pediatriche e spirometrie gratuite.

Un'ulteriore iniziativa è prevista presso l'Ospedale "Dimiccoli" di Barletta, a cura dell'Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia, diretta dal dott. Baldassarre Martire, dove lunedì 25 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00, saranno effettuate attività analoghe dedicate alla salute respiratoria in età pediatrica.

A Bisceglie, invece, l'Unità Operativa di Pediatria-Neonatologia, diretta dal dott. Pasquale Ferrante, organizza venerdì 22 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 19.30 visite Pneumologiche Pediatriche e Spirometrie gratuite.

Tutte le iniziative hanno l'obiettivo di sensibilizzare le famiglie sull'importanza della diagnosi precoce e della corretta gestione dell'asma nei bambini, promuovendo una maggiore consapevolezza sulle malattie respiratorie.

Per prenotare le visite gratuite è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono:
per Andria, contattando il numero 0883/299296;
per Barletta, contattando il numero 0883/577533;
per Bisceglie contattando il numero 080/3363276.
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