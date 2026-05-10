Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie. <span>Foto Vincenzo Ferrara</span>
Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie. Foto Vincenzo Ferrara
Eventi e cultura

Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie | Dalla diagnosi alla rinascita: Il viaggio nella nutrizione cellulare

La biologa nutrizionista presenta oggi a Trani il libro che trasforma la lotta al tumore in una missione di prevenzione e speranza

Trani - domenica 10 maggio 2026 6.43
Cosa succede quando una scienziata si trova improvvisamente dall'altra parte della scrivania, nel ruolo di paziente? Per la Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie, biologa nutrizionista specializzata in Genetica Medica ed Embriologia, la diagnosi di un doppio tumore al seno dodici anni fa non è stata solo una prova di vita, ma l'inizio di una rivoluzione intellettuale e professionale. Oggi, domenica 10 maggio 2026, alle ore 19:00, la splendida cornice dell'Auditorium di San Luigi a Trani ospiterà la presentazione del suo ultimo libro, "Il Dono della Vita". Un'opera densa, che intreccia il rigore della ricerca molecolare con la potenza della testimonianza diretta, offrendo una visione nuova sulla cura e sulla prevenzione delle malattie degenerative.

La rivoluzione della nutrizione molecolare - Il punto di partenza del libro è una critica costruttiva alle attuali scuole di nutrizione, spesso frammentate e contraddittorie. "Finché continueremo a pensare all'alimentazione in termini di diete per superare la prova costume, non riusciremo ad aiutare i pazienti che si sono ammalati", scrive l'autrice. Il focus del volume si sposta quindi sulla nutrizione cellulare: l'analisi di ciò di cui il nostro organismo ha realmente bisogno a livello biochimico per attivare le difese immunitarie e contrastare l'infiammazione cronica. Attraverso lo studio del metabolismo e il recupero della salute intestinale – il nostro "secondo cervello" – la Dott.ssa Pasquadibisceglie indica una via concreta per prevenire recidive e supportare il corpo durante e dopo le terapie convenzionali.

A confermare il valore dell'opera è la prefazione del Prof. Philippe Lagarde, luminare di fama mondiale nell'oncologia clinica. Lagarde, noto per il suo impegno nel campo dell'integrazione vitaminica e minerale, sottolinea come la testimonianza di Annamaria sia una "mano tesa" verso chiunque viva il dramma della malattia. Per il professore, il messaggio è chiaro: si può e si deve combattere, rifiutando la passività di chi consiglia di "tornare a fare quello che si faceva prima", poiché è proprio in quel passato che spesso risiedono le cause del malfunzionamento metabolico.

Un invito alla consapevolezza - L'evento di oggi non è rivolto solo a chi sta affrontando una patologia, ma a chiunque desideri investire nella propria prevenzione primaria. Il libro esplora come lo stile di vita, l'alimentazione consapevole e la forza interiore (alimentata, nel caso dell'autrice, anche da una profonda fede) possano fare la differenza tra il "subire" la malattia e il "governare" la propria salute. In una società segnata da un'epidemia di malattie autoimmuni e neurodegenerative, il messaggio della Dott.ssa Pasquadibisceglie risuona come un monito necessario e pieno di luce, ispirato al celebre motto di Madre Teresa di Calcutta: "La vita è preziosa, abbine cura".
INFO E DETTAGLI sull'evento di presentazione:
  • Evento: Presentazione del libro "Il Dono della Vita"
  • Interviene: Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie
  • Data e Ora: Domenica 10 maggio 2026, ore 19:00
  • Luogo: Auditorium di San Luigi, Trani
  • Note: L'incontro è aperto al pubblico. Sarà possibile dialogare con l'autrice al termine della presentazione.
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