Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie | Dalla diagnosi alla rinascita: Il viaggio nella nutrizione cellulare

Evento: Presentazione del libro "Il Dono della Vita"

Presentazione del libro "Il Dono della Vita" Interviene: Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie

Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie Data e Ora: Domenica 10 maggio 2026, ore 19:00

Domenica 10 maggio 2026, ore 19:00 Luogo: Auditorium di San Luigi, Trani

Auditorium di San Luigi, Trani Note: L'incontro è aperto al pubblico. Sarà possibile dialogare con l'autrice al termine della presentazione.

Cosa succede quando una scienziata si trova improvvisamente dall'altra parte della scrivania, nel ruolo di paziente? Per la, biologa nutrizionista specializzata in Genetica Medica ed Embriologia, la diagnosi di un doppio tumore al seno dodici anni fa non è stata solo una prova di vita, ma l'inizio di una rivoluzione intellettuale e professionale., la splendida cornice dell'ospiterà la presentazione del suo ultimo libro,. Un'opera densa, che intreccia il rigore della ricerca molecolare con la potenza della testimonianza diretta, offrendo una visione nuova sulla cura e sulla prevenzione delle malattie degenerative.Il punto di partenza del libro è una critica costruttiva alle attuali scuole di nutrizione, spesso frammentate e contraddittorie. "Finché continueremo a pensare all'alimentazione in termini di diete per superare la prova costume, non riusciremo ad aiutare i pazienti che si sono ammalati", scrive l'autrice. Il focus del volume si sposta quindi sulla: l'analisi di ciò di cui il nostro organismo ha realmente bisogno a livello biochimico per attivare le difese immunitarie e contrastare l'infiammazione cronica. Attraverso lo studio del metabolismo e il recupero della salute intestinale – il nostro "secondo cervello" – la Dott.ssaindica una via concreta per prevenire recidive e supportare il corpo durante e dopo le terapie convenzionali.A confermare il valore dell'opera è la prefazione del, luminare di fama mondiale nell'oncologia clinica. Lagarde, noto per il suo impegno nel campo dell'integrazione vitaminica e minerale, sottolinea come la testimonianza di Annamaria sia una "mano tesa" verso chiunque viva il dramma della malattia. Per il professore, il messaggio è chiaro: si può e si deve combattere, rifiutando la passività di chi consiglia di "tornare a fare quello che si faceva prima", poiché è proprio in quel passato che spesso risiedono le cause del malfunzionamento metabolico.L'evento di oggi non è rivolto solo a chi sta affrontando una patologia, ma a chiunque desideri investire nella propria. Il libro esplora come lo stile di vita, l'alimentazione consapevole e la forza interiore (alimentata, nel caso dell'autrice, anche da una profonda fede) possano fare la differenza tra il "subire" la malattia e il "governare" la propria salute. In una società segnata da un'epidemia di malattie autoimmuni e neurodegenerative, il messaggio della Dott.ssa Pasquadibisceglie risuona come un monito necessario e pieno di luce, ispirato al celebre motto di Madre Teresa di Calcutta: