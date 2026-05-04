Petardo esplode tra i tifosi in festa: giovane ferito in piazza

Momenti di tensione durante i festeggiamenti dei tifosi nerazzurri per la conquista del 21° titolo di Serie A. In piazza della Repubblica, mentre centinaia di sostenitori celebravano tra cori e fuochi d'artificio, un ragazzo è rimasto ferito a causa dell'esplosione di un grosso petardo. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito da una scheggia partita dopo lo scoppio dell'ordigno, riportando alcune lesioni che hanno reso necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha prestato le prime cure prima di disporre il trasporto in ospedale per accertamenti. Resta lo spavento per un episodio che ha rischiato di trasformare una serata di festa in qualcosa di ben più serio