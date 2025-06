Tragedia a Bisceglie: studentessa di Trani muore improvvisamente mentre è a cena con i compagni

Una serata spensierata tra compagni di classe si è trasformata in tragedia. Ieri sera, una ragazza di Trani, studentessa del corso serale dell'Istituto Cosmai, è deceduta improvvisamente dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in pizzeria.Il dramma si è consumato in una pizzeria di Bisceglie. Secondo quanto emerso, la giovane, di 29 anni, stava cenando con i suoi compagni di scuola quando, all'improvviso, ha avvertito un malore. I presenti hanno subito chiamato i soccorsi e tentato di prestare aiuto (tra questi anche due infermieri fuori servizio) ma le sue condizioni sono apparse da subito critiche.All'arrivo del personale del 118, i sanitari hanno messo in atto manovre di rianimazione per diversi minuti, purtroppo senza esito. Si ipotizza che a causare il decesso sia stato un infarto fulminante, ma sarà l'autopsia - se disposta dall'autorità giudiziaria - a chiarire le cause esatte della morte.Così la saluta la scuola che frequentava sui propri canali social: «Così Rebecca ci ha lasciati. Sorridente, incredibilmente innamorata della vita che pure non le aveva risparmiato sofferenze. E' andata via in pochi istanti, tra i suoi compagni e suoi prof a cui era tanto legata. Ci mancherà la sua risata e la sua forza».