Un massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi ha salvato la vita dell'uomo colto da infarto

Così com'era velocemente circolata la voce della morte dell'uomo colto da un malore — probabilmente un infarto — mentre si trovava sul lungomare Mongelli, all'altezza del ristorante Linda, altrettanto rapidamente si è diffusa la notizia che, in realtà, l'uomo era stato salvato grazie all'intervento tempestivo dei sanitari.All'ospedale dove è stato ricoverato, infatti, ha ripreso le funzioni vitali ed è ora sotto controllo: vivo e salvo.Fondamentale, però, è stato l'intervento immediato di due persone che stavano facendo jogging proprio in quel momento. Senza perdersi d'animo, hanno iniziato subito a praticare il massaggio cardiaco alternandosi per circa dieci minuti, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Un intervento provvidenziale e tecnicamente efficace, che ha mantenuto attivo il flusso sanguigno e ha di fatto salvato la vita dell'uomo.Da qui la decisione di pubblicare integralmente la testimonianza di quanto vissuto in quegli attimi drammatici, unita alla gioia del lieto fine."Volevo condividere con voi una bella storia a lieto fineQuesta mattina, come ogni domenica mattina, sono uscito con un mio amico-collega per la nostra camminata/Corsetta domenicale. Arrivati all'inizio del lungomare Mongelli, abbiamo trovato un uomo per terra privo di sensi e un po' di gente attorno che lo guardava. Ci hanno detto che era per terra già da 5 minuti e che avevano già allertato il 118. Il colorito dell'uomo non lasciava presagire niente di buono ed ho pensato bene di capire almeno se ci fosse battito. Appena constatato che il battito era inesistente, ho guardato il mio amico e ho detto "non possiamo rimanere fermi!" e, per una decina di minuti, ci siamo alternati nel massaggio cardiaco. Ad un certo punto abbiamo notato che cominciava a respirare, ed è stata un'emozione indescrivibileSubito dopo é arrivata l'ambulanza e noi, super soddisfatti, ci siamo defilati e abbiamo continuato la nostra camminata. Ora scopriamo che "grazie al tempestivo intervento dei sanitari" l'uomo è vivo e mi è scesa una lacrimuccia di soddisfazione