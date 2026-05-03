Crocifisso
Crocifisso
Religioni

Il Sangue sul Legno e il Volto di Cristo: Trani riabbraccia il suo SS. Crocifisso di Colonna

Tra celebrazioni solenni e il suggestivo imbarco sul peschereccio "Diamante": guida agli appuntamenti della festa più amata dai tranesi

Trani - domenica 3 maggio 2026 8.57
Nel cuore della primavera tranese torna, come da tradizione profondamente sentita dall'intera comunità, la solennità in onore del Santissimo Crocifisso di Colonna. È una manifestazione di fede che unisce storia, devozione e partecipazione popolare, radicata in quel lontano 3 maggio 1480 quando, secondo la narrazione storica, il sacro legno mutilato dai pirati sanguinò, scegliendo per sempre Trani come sua dimora.

Il versetto del Salmo 26 – "Il tuo volto, Signore, io cerco" – è il filo conduttore di quest'anno. Come ricordato da don Gaetano Lops, parroco di San Giovanni (chiesa che accoglierà l'effigie), questo passo è un invito alla ricerca sincera di Cristo. Una ricerca che oggi si fa strada tra le onde del mare e le pietre del porto.

Ecco il cuore del programma odierno, momento per momento:
  • Ore 10:00 – La Preghiera Corale a Colonna - L'appuntamento: Piazzale Santa Maria di Colonna ospita la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo. L'importanza: È il momento dell'unita istituzionale ed ecclesiale. La presenza delle Autorità Civili, Militari e delle numerose Confraternite simboleggia l'intera città che si raccoglie ai piedi del Crocifisso nel luogo del miracolo, ribadendo un legame indissolubile tra la comunità e il suo protettore.
  • Ore 12:00 – Il Ritorno dal Mare - L'appuntamento: Presso il Lido A.N.M.I., il Crocifisso viene imbarcato sul motopeschereccio "Diamante" dell'armatore Antonio Amoruso. Le operazioni sono affidate alle mani esperte di Lorenzo Sansaro e Domenico Canaletti. L'importanza: È l'atto centrale che rievoca il miracolo. Il mare, da luogo di trafugamento, diventa via di trionfo. Il passaggio del Crocifisso dalla terra ferma al peschereccio rappresenta il viaggio della fede che sfida le intemperie della storia per tornare a casa.
  • Ore 12:30 – L'Abbraccio della Città e la Preghiera di Affidamento - L'appuntamento: L'arrivo al Molo Santa Lucia è salutato dai fuochi della Pirotecnica Pannella. Da qui parte la Solenne Processione che attraverserà il cuore di Trani (via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi, via Cavour, piazza della Repubblica) fino all'arrivo nella Parrocchia di San Giovanni Battista. L'importanza: La sosta presso il monumento di San Nicola il Pellegrino per la preghiera di affidamento è il culmine emotivo della giornata: Trani consegna le sue speranze e le sue fatiche al "Sacro Legno". La processione non è un semplice corteo, ma, come sottolineato da don Michele Caporusso, rettore del Santuario di Colonna, è un'esperienza comunitaria in cui la fede antica dialoga con la vitalità del presente.
Nota di speranza: In questo scenario si muove il lavoro di Gianfranco Di Toma, Presidente del Comitato Feste Patronali, la cui opera garantisce che la tradizione non resti un reperto del passato, ma diventi un ponte verso il futuro della partecipazione civile e pastorale.
Fino al 7 maggio, il SS. Crocifisso rimarrà esposto nella Chiesa di San Giovanni, offrendo a ogni cittadino il tempo di incrociare quel "Volto" che, da oltre cinque secoli, veglia sul destino di Trani.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Crocifisso di Colonna
Altri contenuti a tema
Festa del Crocifisso di Colonna, il programma Festa del Crocifisso di Colonna, il programma Domenica alle 12.30 il tradizionale sbarco sul Porto
“Il tuo volto, Signore, io cerco”: Trani si prepara alla Solennità del Santissimo Crocifisso di Colonna “Il tuo volto, Signore, io cerco”: Trani si prepara alla Solennità del Santissimo Crocifisso di Colonna I festeggiamenti culmineranno il 3 maggio
Trani in preghiera per il SS. Crocifisso di Colonna: fede, tradizione e devozione dal 30 aprile al 7 maggio Trani in preghiera per il SS. Crocifisso di Colonna: fede, tradizione e devozione dal 30 aprile al 7 maggio Un ricco programma di celebrazioni, processioni e momenti spirituali nel segno del messaggio “Il tuo Volto, Signore, io cerco”, tra riti antichi e partecipazione dell’intera comunità
Comitato Feste Patronali di Trani: i sinceri ringraziamenti per il 3 maggio Comitato Feste Patronali di Trani: i sinceri ringraziamenti per il 3 maggio "Il SS.Crocifisso ha ancora una volta unito la comunità in un clima di fede, rispetto e collaborazione"
Santuario della Madonna di Fatima a Trani: continuano le iniziative per il SS.Crocifisso Santuario della Madonna di Fatima a Trani: continuano le iniziative per il SS.Crocifisso Stasera ore 19:00 la Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo, domani ore 20:00 il prof. Edmondo Adduci sulla "Sacra Sindone"
Il Crocifisso di Colonna, per Trani un simbolo di fede e tradizione Il Crocifisso di Colonna, per Trani un simbolo di fede e tradizione La forza della devozione e il valore della memoria nella comunità, le interviste
Crocifisso di Colonna, primo atto: la solenne celebrazione sul Sagrato del Monastero Enti locali Crocifisso di Colonna, primo atto: la solenne celebrazione sul Sagrato del Monastero A breve l'imbarco dal lido Anmi e sbarco sul Porto atteso alle 12.30
Parrocchia Madonna di Fatima a Trani: tutto è pronto per accogliere il SS.Crocifisso di Colonna Parrocchia Madonna di Fatima a Trani: tutto è pronto per accogliere il SS.Crocifisso di Colonna Oggi dopo lo sbarco il Sacro Legno arriverà in processione al Santuario Mariano
La "Lezione di Libertà " di Angela Mercorio: Piazza della Repubblica a Trani si fa Aula Civica
3 maggio 2026 La "Lezione di Libertà" di Angela Mercorio: Piazza della Repubblica a Trani si fa Aula Civica
La Sanitaservice ASL BT completa un triennio di crescita e solidità
3 maggio 2026 La Sanitaservice ASL BT completa un triennio di crescita e solidità
Festa del Crocifisso di Colonna, il programma
2 maggio 2026 Festa del Crocifisso di Colonna, il programma
Cover “matematica” ispirata a Caparezza: il Liceo Vecchi di Trani conquista il secondo posto nazionale
2 maggio 2026 Cover “matematica” ispirata a Caparezza: il Liceo Vecchi di Trani conquista il secondo posto nazionale
Apulia Trani U15, goleada da record: 1-20 alla Gargano Academy
2 maggio 2026 Apulia Trani U15, goleada da record: 1-20 alla Gargano Academy
“Casa per Casa”: parte il percorso nei quartieri per ascoltare Trani e costruire il vero rinnovamento
2 maggio 2026 “Casa per Casa”: parte il percorso nei quartieri per ascoltare Trani e costruire il vero rinnovamento
Ultima trasferta stagionale per il Trani, Moscelli: «Determinati per vincere ancora»
2 maggio 2026 Ultima trasferta stagionale per il Trani, Moscelli: «Determinati per vincere ancora»
Presentata la candidatura al Consiglio Comunale di Pasquale de Toma
2 maggio 2026 Presentata la candidatura al Consiglio Comunale di Pasquale de Toma
Sanità a Trani, il Dott. Giovanni Monopoli: «La politica deve farsi carico della salute dei cittadini.»
2 maggio 2026 Sanità a Trani, il Dott. Giovanni Monopoli: «La politica deve farsi carico della salute dei cittadini.»
Primo Maggio, la festa negata: il lavoro resta un diritto incompiuto per troppe persone con disabilità
1 maggio 2026 Primo Maggio, la festa negata: il lavoro resta un diritto incompiuto per troppe persone con disabilità
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.