Il Sangue sul Legno e il Volto di Cristo: Trani riabbraccia il suo SS. Crocifisso di Colonna

Ore 10:00 – La Preghiera Corale a Colonna - L'appuntamento: Piazzale Santa Maria di Colonna ospita la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo. L'importanza: È il momento dell'unita istituzionale ed ecclesiale. La presenza delle Autorità Civili, Militari e delle numerose Confraternite simboleggia l'intera città che si raccoglie ai piedi del Crocifisso nel luogo del miracolo, ribadendo un legame indissolubile tra la comunità e il suo protettore.

Ore 12:00 – Il Ritorno dal Mare - L'appuntamento: Presso il Lido A.N.M.I., il Crocifisso viene imbarcato sul motopeschereccio "Diamante" dell'armatore Antonio Amoruso. Le operazioni sono affidate alle mani esperte di Lorenzo Sansaro e Domenico Canaletti. L'importanza: È l'atto centrale che rievoca il miracolo. Il mare, da luogo di trafugamento, diventa via di trionfo. Il passaggio del Crocifisso dalla terra ferma al peschereccio rappresenta il viaggio della fede che sfida le intemperie della storia per tornare a casa.

Ore 12:30 – L'Abbraccio della Città e la Preghiera di Affidamento - L'appuntamento: L'arrivo al Molo Santa Lucia è salutato dai fuochi della Pirotecnica Pannella. Da qui parte la Solenne Processione che attraverserà il cuore di Trani (via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi, via Cavour, piazza della Repubblica) fino all'arrivo nella Parrocchia di San Giovanni Battista. L'importanza: La sosta presso il monumento di San Nicola il Pellegrino per la preghiera di affidamento è il culmine emotivo della giornata: Trani consegna le sue speranze e le sue fatiche al "Sacro Legno". La processione non è un semplice corteo, ma, come sottolineato da don Michele Caporusso, rettore del Santuario di Colonna, è un'esperienza comunitaria in cui la fede antica dialoga con la vitalità del presente.

Nel cuore della primavera tranese torna, come da tradizione profondamente sentita dall'intera comunità, la solennità in onore del Santissimo Crocifisso di Colonna. È una manifestazione di fede che unisce storia, devozione e partecipazione popolare, radicata in quel lontano 3 maggio 1480 quando, secondo la narrazione storica, il sacro legno mutilato dai pirati sanguinò, scegliendo per sempre Trani come sua dimora.Il versetto del Salmo 26 – "Il tuo volto, Signore, io cerco" – è il filo conduttore di quest'anno. Come ricordato da don Gaetano Lops, parroco di San Giovanni (chiesa che accoglierà l'effigie), questo passo è un invito alla ricerca sincera di Cristo. Una ricerca che oggi si fa strada tra le onde del mare e le pietre del porto.Ecco il cuore del programma odierno, momento per momento:Nota di speranza: In questo scenario si muove il lavoro di Gianfranco Di Toma, Presidente del Comitato Feste Patronali, la cui opera garantisce che la tradizione non resti un reperto del passato, ma diventi un ponte verso il futuro della partecipazione civile e pastorale.Fino al 7 maggio, il SS. Crocifisso rimarrà esposto nella Chiesa di San Giovanni, offrendo a ogni cittadino il tempo di incrociare quel "Volto" che, da oltre cinque secoli, veglia sul destino di Trani.