Parrocchia Madonna di Fatima a Trani: tutto è pronto per accogliere il SS.Crocifisso di Colonna

Social Video 1 minuto La parrocchia Madonan di Fatima accoglie il SS.Crocifisso Tonino Lacalamita

Ritorna al Santuario della Madonna di Fatima il Sacro Legno di Colonna e lo fa in occasione del 50esimo anniversario della istituzione della parrocchia che ricorderà la lieta ricorrenza il prossimo 13 maggio con una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall' Arcivescovo mons.Tutto è pronto quindi per l'accoglienza delche, dopo lo sbarco al porto previsto per le ore 12.00, arriverà al Santuario Mariano in processione guidata dall'Arcivescovo accompagnato dai presbiteri, dalle Autorità Civili e Militari.Ci sarà padre, parroco della Madonna di Fatima, emozionato per il doppio evento: «Il Crocifisso è l'unica speranza, siamo nell'anno del Giubileo della Speranza - ha detto padre Sabino - guardandolo ci si sente amati, il SS. Crocifisso colpito e sfregiato, tanto amato dai tranesi ritorna qui al Santuario della Madonna di Fatima per infonderla in tutta la comunità».