Trani in preghiera per il SS. Crocifisso di Colonna: fede, tradizione e devozione dal 30 aprile al 7 maggio

Il Programma: SANTUARIO SANTA MARIA DI COLONNA

GIOVEDÌ 30 APRILE

VENERDÌ 1 MAGGIO

SABATO 2 MAGGIO

DOMENICA 3 MAGGIO

LUNEDì 4 MAGGIO

MARTEDì 5 MAGGIO

MERCOLEDì 6 MAGGIO

GIOVEDì 7 MAGGIO

Nel cuore della comunità tranese, là dove la fede si intreccia con la memoria e l'identità, tornano i solenni festeggiamenti deluna delle espressioni più intense e sentite della spiritualità cittadina. Non si tratta soltanto di un appuntamento religioso, ma di un momento collettivo che attraversa generazioni, capace di rinnovare ogni anno un legame profondo tra il popolo e il simbolo della sofferenza e della speranza. Il Crocifisso di Colonna rappresenta, per Trani, un punto fermo: una presenza silenziosa ma potente, che accompagna la comunità nei momenti di gioia e in quelli più difficili.La festa, ricca di tradizione e spiritualità, è un invito a rallentare, a ritrovare il senso autentico della fede e a condividere un percorso di devozione che unisce le famiglie, le parrocchie e l'intero tessuto cittadino. Tra riti, celebrazioni e momenti di raccoglimento, si rinnova un patrimonio immateriale che appartiene a tutti.Recita del Santo RosarioSanta Messa presieduta dal Can. Michele Caporusso, Rettore del Santuario– Concerto a cura del coro "Vox et anima" di Andria diretto da Bendetta LomuscioRecita del Santo RosarioSanta Messa presieduta dal Can. Michele Caporusso, Rettore del SantuarioAdorazione eucaristica animata dai giovaniRecita del Santo RosarioSanta Messa presieduta dal Can. Michele Caporusso, Rettore del SantuarioMomento di spiritualitàanimato dalla Comunità Dono di Maria e dai giovani- Santa Messa presieduta dal Can. Michele Caporusso, Rettore del Santuario– Apertura dei festeggiamenti con una diana della Pirotecnica Pannella s.r.l. da Ponte (Benevento).- Santa Messa presieduta da Don Michele Pio Castagnaro, Vicario Parrocchiale della parrocchia Spirito Santo in Trani– Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, con la partecipazione delle Autorità Civili e Militari, dei rappresentanti delle Arciconfraternite, delle Confraternite e delle Associazioni religiose di Trani.- Imbarco del Crocifisso dal Lido A.N.M.I. sul Motopeschereccio "Diamante" a devozione dell'Armatore Amoruso Antonio, con l'alta sorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e dell'Ufficio Locale Marittimo di Trani. L'Effigie sarà traghettata dal lido A.N.M.I. al natante a cura del pescatore Sansaro Lorenzo e del signor Canaletti Domenico della Lega Navale Trani.- Arrivo del SS. Crocifisso di Colonna, accolto da un'attrazione di luci e colori pirotecnici della Pirotecnica Pannella s.r.l. da Ponte (Benevento). Dopo lo sbarco, Solenne Processione con l'intervento di Sua Ecc.za Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, delle Autorità Civili e Militari, della Confraternita di San Nicola Pellegrino, della Confraternita di Sant'Anna, dell'Ordine Secolare dei Servi di Maria, delle Arciconfraternite, delle Confraternite e delle Associazioni religiose che percorrerà il seguente itinerario: Molo Santa Lucia, via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi con sosta presso il monumento di San Nicola il Pellegrino per la preghiera di affidamento della Città di Trani alla protezione del SS. Crocifisso di Colonna; si prosegue per piazza Plebiscito, via Cavour, piazza della Repubblica, corso Vittorio Emanuele, piazza Gradenigo, via Sant'Agostino, via Mario Pagano, piazza Lambert, via Beltrani, Parrocchia di San Giovanni Battista dove il Sacro Legno rimarrà esposto alla venerazione dei fedeli fino al 7 maggio.pranzo solidale offerto dal Comitato Feste PatronaliCelebrazione eucaristicaCelebrazione eucaristicaCelebrazione eucaristicaCatechesi "a cura di Don Nicola Grosso, vicario parrocchiale della parrocchia San GiovanniCelebrazione eucaristicaSosta presso la chiesa di Santa TeresaCelebrazione eucaristica. A seguire via crucis itinerante per le vie del centro storicoCelebrazione eucaristica. A seguire Adorazione eucaristicaCelebrazione eucaristica animata dalla pastorale giovanile cittadina. A seguire momento di festa con i giovani della città.Celebrazione eucaristicaSosta presso la Basilica CattedraleSolenne Celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo, nostro Arcivescovo e concelebrata dal clero cittadinoper il ritorno del SS. Crocifisso al Santuario di Colonna, con la partecipazione del Clero, delle Arciconfraternite e Confraternite, della comunità Parrocchiale di S. Maria del Pozzo, degli Scout e dell'UNITALSI, percorrendo il seguente itinerario: Basilica Cattedrale, piazza Duomo, piazza Mons. Addazi, piazza Sacra Regia Udienza, piazza Trieste, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, largo Chiarelli, Lungomare Cristoforo Colombo, via Santa Maria di Colonna, Santuario (Monastero).