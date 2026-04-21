Crocifisso di Colonna
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Religioni

Trani in preghiera per il SS. Crocifisso di Colonna: fede, tradizione e devozione dal 30 aprile al 7 maggio

Un ricco programma di celebrazioni, processioni e momenti spirituali nel segno del messaggio “Il tuo Volto, Signore, io cerco”, tra riti antichi e partecipazione dell’intera comunità

Trani - martedì 21 aprile 2026 15.17
Nel cuore della comunità tranese, là dove la fede si intreccia con la memoria e l'identità, tornano i solenni festeggiamenti del SS. Crocifisso di Colonna, una delle espressioni più intense e sentite della spiritualità cittadina. Non si tratta soltanto di un appuntamento religioso, ma di un momento collettivo che attraversa generazioni, capace di rinnovare ogni anno un legame profondo tra il popolo e il simbolo della sofferenza e della speranza. Il Crocifisso di Colonna rappresenta, per Trani, un punto fermo: una presenza silenziosa ma potente, che accompagna la comunità nei momenti di gioia e in quelli più difficili.

La festa, ricca di tradizione e spiritualità, è un invito a rallentare, a ritrovare il senso autentico della fede e a condividere un percorso di devozione che unisce le famiglie, le parrocchie e l'intero tessuto cittadino. Tra riti, celebrazioni e momenti di raccoglimento, si rinnova un patrimonio immateriale che appartiene a tutti. Con questo spirito, pubblichiamo il programma dei festeggiamenti, affinché ciascuno possa prenderne parte non solo come spettatore, ma come protagonista di una tradizione viva, che continua a parlare al cuore della città.

Il Programma: SANTUARIO SANTA MARIA DI COLONNA

Triduo di preparazione
  • GIOVEDÌ 30 APRILE
Ore 18:30 Recita del Santo Rosario
Ore 19:00 Santa Messa presieduta dal Can. Michele Caporusso, Rettore del Santuario
Ore 20:00 "O crux: spes unica" – Concerto a cura del coro "Vox et anima" di Andria diretto da Bendetta Lomuscio
  • VENERDÌ 1 MAGGIO
Ore 18:30 Recita del Santo Rosario
Ore 19:00 Santa Messa presieduta dal Can. Michele Caporusso, Rettore del Santuario
Ore 20:00 Adorazione eucaristica animata dai giovani
  • SABATO 2 MAGGIO
Ore 18:30 Recita del Santo Rosario
Ore 19:00 Santa Messa presieduta dal Can. Michele Caporusso, Rettore del Santuario
Ore 20:00-00:00 Momento di spiritualità "Luce nella notte" animato dalla Comunità Dono di Maria e dai giovani
  • DOMENICA 3 MAGGIO
SOLENNITA' DEL SS. CROCIFISSO
Ore 7:30 Santuario Santa Maria di Colonna - Santa Messa presieduta dal Can. Michele Caporusso, Rettore del Santuario
Ore 8:00 Molo San Nicola – Apertura dei festeggiamenti con una diana della Pirotecnica Pannella s.r.l. da Ponte (Benevento).
Ore 8:30 Santuario Santa Maria di Colonna - Santa Messa presieduta da Don Michele Pio Castagnaro, Vicario Parrocchiale della parrocchia Spirito Santo in Trani
Ore 10:00 Piazzale Santa Maria di Colonna – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, con la partecipazione delle Autorità Civili e Militari, dei rappresentanti delle Arciconfraternite, delle Confraternite e delle Associazioni religiose di Trani.
Ore 12:00 Lungomare Cristoforo Colombo - Imbarco del Crocifisso dal Lido A.N.M.I. sul Motopeschereccio "Diamante" a devozione dell'Armatore Amoruso Antonio, con l'alta sorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e dell'Ufficio Locale Marittimo di Trani. L'Effigie sarà traghettata dal lido A.N.M.I. al natante a cura del pescatore Sansaro Lorenzo e del signor Canaletti Domenico della Lega Navale Trani.
Ore 12:30 Molo Santa Lucia - Arrivo del SS. Crocifisso di Colonna, accolto da un'attrazione di luci e colori pirotecnici della Pirotecnica Pannella s.r.l. da Ponte (Benevento). Dopo lo sbarco, Solenne Processione con l'intervento di Sua Ecc.za Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, delle Autorità Civili e Militari, della Confraternita di San Nicola Pellegrino, della Confraternita di Sant'Anna, dell'Ordine Secolare dei Servi di Maria, delle Arciconfraternite, delle Confraternite e delle Associazioni religiose che percorrerà il seguente itinerario: Molo Santa Lucia, via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi con sosta presso il monumento di San Nicola il Pellegrino per la preghiera di affidamento della Città di Trani alla protezione del SS. Crocifisso di Colonna; si prosegue per piazza Plebiscito, via Cavour, piazza della Repubblica, corso Vittorio Emanuele, piazza Gradenigo, via Sant'Agostino, via Mario Pagano, piazza Lambert, via Beltrani, Parrocchia di San Giovanni Battista dove il Sacro Legno rimarrà esposto alla venerazione dei fedeli fino al 7 maggio.
Ore 12:30 Mensa Caritas cittadina: pranzo solidale offerto dal Comitato Feste Patronali
Ore 19:00 Celebrazione eucaristica
  • LUNEDì 4 MAGGIO
Ore 9:00 Celebrazione eucaristica
Ore 19:00 Celebrazione eucaristica
Ore 20:00 Catechesi "Il crocifisso tra fede e arte" a cura di Don Nicola Grosso, vicario parrocchiale della parrocchia San Giovanni
  • MARTEDì 5 MAGGIO
Ore 9:00 Celebrazione eucaristica
Ore 18:00 Sosta presso la chiesa di Santa Teresa
Ore 19:00 Celebrazione eucaristica. A seguire via crucis itinerante per le vie del centro storico
  • MERCOLEDì 6 MAGGIO
Ore 9:00 Celebrazione eucaristica. A seguire Adorazione eucaristica
Ore 19:00 Celebrazione eucaristica animata dalla pastorale giovanile cittadina. A seguire momento di festa con i giovani della città.
  • GIOVEDì 7 MAGGIO
Ore 9:00 Celebrazione eucaristica
Ore 18:00 Sosta presso la Basilica Cattedrale
Ore 19:00 Solenne Celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo, nostro Arcivescovo e concelebrata dal clero cittadino
Ore 20:00 "VIA LUCIS" per il ritorno del SS. Crocifisso al Santuario di Colonna, con la partecipazione del Clero, delle Arciconfraternite e Confraternite, della comunità Parrocchiale di S. Maria del Pozzo, degli Scout e dell'UNITALSI, percorrendo il seguente itinerario: Basilica Cattedrale, piazza Duomo, piazza Mons. Addazi, piazza Sacra Regia Udienza, piazza Trieste, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, largo Chiarelli, Lungomare Cristoforo Colombo, via Santa Maria di Colonna, Santuario (Monastero).

*Nel pomeriggio dei giorni 4/5/6 maggio, dalle 16.00-17.00 il Ss.mo Crocifisso visiterà i luoghi di lavoro del territorio parrocchiale
Il Comitato Feste Patronali di Trani ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei festeggiamenti.
tl@
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