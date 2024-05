A Trani si rinnova il miracolo del Crocifisso di Colonna

11 foto Crocifisso di Colonna, sbarco e processione

Tantissimi i fedeli accorsi sul porto di Trani per il tradizionale appuntamento con il Crocifisso di Colonna. La festa si è così potuta svolgere come previsto da programma: prima l'imbarco dal lido Anmi; da lì il trasporto via mare sul motopesca "Manuela" fino al Molo Santa Lucia dove è stato accolto dalle musiche della banda, da fuochi pirotecnici e fedeli in festa.E' seguita la processione a cui ha preso parte Monsignor D'Ascenzo, le autorità civili e militari, la confraternita di San Nicola, l'associazione femminile "Santissimo Crocifisso", l'ordine secolare dei Servi di Maria e il clero. Quest'anno il Sacro ligneo verrà custodito nella chiesa Santa Maria del Pozzo fino al 9 maggio dove ci saranno momenti di preghiera e riflessione