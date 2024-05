Oggi Trani festeggia il Crocifisso di Colonna

Ore 8:00 Molo San Nicola – Apertura dei festeggiamenti con una diana della Ditta "Colangelo FireWorks";



Ore 10:30: Piazzale Santa Maria di Colonna – Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, con la partecipazione del Capitolo Cattedrale, del Clero cittadino, delle Autorità Civili e Militari e dei rappresentanti delle Arciconfraternite, Confraternite e associazioni religiose di Trani;



Ore 12:00: Lungomare Cristoforo Colombo - Imbarco del Crocifisso dal Lido A.N.M.I. sulla imbarcazione "Manuela" gentilmente messa a disposizione da Marco Iurilli. L'Effigie sarà traghettata dal lido A.N.M.I. al natante, dal pescatore Sansaro Lorenzo della "Baia del pescatore", con la collaborazione del Gruppo Sub "Amici del Mare".



Ore 12:30 Molo Santa Lucia - Arrivo del SS. Crocifisso di Colonna, accolto da un'attrazione di luci e colori pirotecnici della ditta "Colangelo FireWorks". Dopo lo sbarco, Solenne Processione con l'intervento di Sua Ecc. Mons. Arcivescovo, del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, delle Autorità Civili e Militari, della Confraternita di San Nicola Pellegrino e dell'Ordine Secolare dei Servi di Maria, che percorrerà il seguente itinerario: molo Santa Lucia, via Banchina al porto, via Statuti Marittimi, piazza Quercia, piazza Plebiscito, via San Giorgio (palazzo Telesio), sosta e preghiera di affidamento della Città di Trani alla protezione del SS. Crocifisso di Colonna; si prosegue per via M. Pagano, piazza della Libertà, via M. Pagano, via Marsala, corso V. Emanuele, piazza della Repubblica, via Aldo Moro, via N. de Roggiero, chiesa di Santa Maria del Pozzo dove il Sacro Legno rimarrà esposto alla venerazione dei fedeli fino al 9 maggio.





Trani si appresta a vivere uno dei momenti più significativi della festa del Crocifisso di Colonna con una giornata, quella del 3 maggio, ricca di appuntamenti.