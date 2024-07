Tremito Festival: gli Octave One ed artisti di fama internazionale tra musica elettronica e bellezze naturali

Uno scenario da favola nel cuore della Puglia e la musica elettronica internazionale a far la protagonista del Tremito Festival. Nel cuore della campagna pugliese, presso il Frantoio Sabino Leone in Contrada Cefalicchio a Canosa, il festival ha già visto una grande partecipazione durante la prima serata che si è svolta il 20 luglio. Sulla consolle si sono già esibiti artisti di fama come Francesco Farfa, Koko, Fabio Ricciuti, Greta, Berto Laraia, Damiano Lamonaca b2b Aura. Animata tutta la notte con le loro performance.Ma per il 3 ed il 24 agosto, date in cui ci saranno la seconda e la terza serata del Festival, ospiti d'eccezione, tra gli altri, gli Octave One un duo di musicisti techno americani composto dai fratelli Lenny Burden e Lawrence Burden. Un progetto partito nel lontano 1989, padri della Tecnho Detroit che si esibiranno con un set live e che continua ad essere un punto di riferimento per la musica elettronica internazionale.La serata di sabato 3 agosto, in particolare, promette di essere unica, con una line-up che comprende anche Fabrizio Mammarella, Emmanuelle, Fresco Edits, Lorenzo Burlon b2b Day Ventura e Ciro Maltri. Poi il 24 agosto, invece, il gran finale di questa edizione 2024 con gli Octave One che tornano in Puglia con il loro live dopo oltre 10 anni. Accanto a loro ci saranno anche i Dirty Channels, Fabio Ricciuti e Qubiko ma anche Adriano Scopece e Grace & Yorg.Il Tremito Festival non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio rito collettivo in cui il fascino della musica elettronica viene amplificato da un palcoscenico naturale unico. Un'esperienza sensoriale completa, con un panorama mozzafiato ed un'acustica eccezionale offerta dalla location.Per chi desidera partecipare all'evento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli sui biglietti sul sito ufficiale del Tremito Festival https://tremitofestival.com/