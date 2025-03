A Trani la sesta ed ultima tappa di Star Talent

Sabato 15 marzo arriva la 6^ e ultima tappa della 10^ Edizione di Star Talent, il tanto apprezzato palcoscenico per il talento canoro. La decima edizione di Star Talent, frizzante spin-off del Festival Nota d'Oro, è in pieno svolgimento e si appresta a vivere uno dei momenti più attesi e significativi: l'ultima tappa. Questa si svolgerà a Trani presso Carne in Campo ed avrà inizio alle 19:30, presentato come sempre dal duo Aldo Scaringella, che è anche il direttore artistico, e Annaluna.Questo appuntamento canoro, che da dieci anni accompagna la passione e la creatività musicale tra giovani e adulti, ha aperto le sue iscrizioni per le diverse categorie, confermando il suo impegno nel valorizzare i talenti emergenti di ogni età. Star Talent è strutturato in differenti categorie, ciascuna concepita per incoraggiare e promuovere la crescita artistica dei partecipanti. Le categorie sono: Baby (5-12 anni), Junior (13-16 anni), Senior (17-29 anni), Over (dai 30 in su), Inediti (età unificate dai 15 in poi).Per il Regolamento ed informazioni varie, il contatto è 338.6616195.Star Talent è organizzato da AS Communication in partnership con Le Vie dei Girasoli APS, Energie Puglia Luce e Gas. Media Partner Lo Stradone. La Giuria che valuterà i cantanti in concorso è composta da: Anna Ciliberti, diplomata in Pianoforte, Canto Moderno, Musicoterapia nonché Presidente dell'APS Le Vie dei Girasoli; Maurizio Pellegrini,Cantautore;Pinuccio Rana Giornalista Pubblicista per diverse testate giornalistiche; e il cantante Christian Mannino. che sarà ospite della serata con tribute band con le canzoni di Ultimo. L'ingresso con prenotazione tavoli obbligatoria, contattando il numero 349 429 7693. Sarà possibile seguire in diretta anche questa 6^ tappa sul profilo Facebook NOTA D'ORO Festival Canoro.La sesta tappa di Star Talent rappresenta un momento cruciale nella competizione, poiché offre ai concorrenti l'ultimo momento, l'ultima opportunità di brillare e farsi notare da una giuria esperta e appassionata e dal pubblico sempre coinvolgente. Anche a Molfetta lo Star Talent sarà impreziosito da diversi ospiti:Christian Mannino che canterà le canzoni di Ultimo per vivere il meglio delle emozioni.Il giovanissimo polistrumentista Rock.rabbit, direttamente da Io Canto Generation; e dal cantante Max D'Ambrosio. Star Talent, dunque, non è solamente un concorso, ma un viaggio canoro e musicale lungo un decennio che, lo sottolineiamo, incoraggia i cantanti di ogni età a credere nel proprio potenziale. Le finali si svolgeranno a Trani Domenica 8 giugno e Domenica 22 Giugno.