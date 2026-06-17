Un nuovo problema per Marco Galiano? Consiglieri eletti e debiti col Comune: a Trani si apre il nodo delle incompatibilità

la volontà dello Stato e dei Comuni di favorire la regolarizzazione dei debiti;

l'esigenza di garantire trasparenza e assenza di conflitti di interesse negli organi elettivi;

una normativa sulle incompatibilità che non sempre riflette gli strumenti fiscali più recenti.

Il tema delle possibili incompatibilità legate ai debiti tributari verso il Comune entra con forza nel dibattito politico cittadino, aprendo una riflessione destinata a incidere sulla fase di convalida del nuovo Consiglio comunale. La questione è stata richiamata dal consigliere eletto Francesco Corallo, esponente del movimento "Puglia Popolare per Galiano", all'interno della coalizione di centrosinistra, che ha posto l'attenzione su un possibile nodo interpretativo legato all'applicazione dell'articolo 63 del Testo Unico degli Enti Locali.Nei giorni scorsi lo stesso Corallo, in una nota stampa, ha richiamato l'attenzione su un quadro normativo in evoluzione, legato alla legge di conversione del Decreto Fiscale (Legge 88/2026), che estenderebbe le misure di sanatoria anche alle entrate comunali affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023.Secondo quanto riportato nella nota, la misura consentirebbe una definizione agevolata dei debiti verso gli enti locali, con azzeramento di sanzioni e interessi e la possibilità per i Comuni di aderire tramite apposita delibera consiliare che lo stesso Corallo sollecitava fra i primi provvedimenti d adottare.Il nodo centrale riguarda l'interpretazione dell'articolo 63 del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'incompatibilità per chi abbia debiti liquidi ed esigibili nei confronti del Comune.La norma nasce con una finalità chiara: evitare che un amministratore pubblico si trovi in una posizione di potenziale conflitto di interessi rispetto all'ente che è chiamato ad amministrare e controllare.Tuttavia, nel tempo, il quadro fiscale è profondamente cambiato. Strumenti come rottamazioni, definizioni agevolate e piani di rateizzazione hanno modificato la natura stessa del rapporto tra contribuente ed ente locale, introducendo forme di "debito regolato" che non equivalgono più alla tradizionale morosità.È proprio su questo aspetto che si concentra oggi il dibattito.Secondo un'interpretazione rigorosa, il debito continua a esistere fino al suo completo pagamento, indipendentemente dalla regolarità delle rate. In questa lettura, la rateizzazione rappresenta solo una modalità di adempimento, non una causa di estinzione. Una diversa interpretazione, sempre più presente nel dibattito amministrativo, sostiene invece che il contribuente che rispetta un piano concordato con il Comune non possa essere considerato "moroso", poiché sta adempiendo secondo le condizioni fissate dallo stesso ente creditore.Non si tratta di una questione nuova. Ad ogni elezione amministrativa, i Consigli comunali sono chiamati a verificare la posizione degli eletti prima della convalida. In questa fase possono emergere situazioni di incompatibilità legate a debiti tributari o altre posizioni debitorie verso l'ente. La differenza rispetto al passato è che oggi il numero di contribuenti coinvolti in forme di rateizzazione è cresciuto sensibilmente, rendendo più frequente il confronto tra norme pensate in un contesto fiscale diverso e la realtà attuale degli enti locali.Il punto più delicato riguarda proprio il potenziale cortocircuito tra:Ne deriva una zona grigia interpretativa che può portare a valutazioni differenti da Comune a Comune e, in alcuni casi, a contenziosi amministrativi.Sarà la fase di convalida degli eletti a chiarire il quadro concreto delle singole posizioni. Gli uffici comunali dovranno verificare eventuali debiti, piani di rientro in corso e la loro rilevanza ai fini dell'articolo 63 del TUEL. Al di là del caso politico locale, resta un interrogativo centrale:Una domanda che, da Trani, potrebbe estendersi ben oltre il perimetro locale che, a detta di Francesco Corallo interesserebbe almeno il 70% dei consiglieri comunali eletti a Trani: un inatteso problema da sciogliere per il neo Sindaco Marco Galiano.