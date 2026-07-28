Trani, auto in fiamme in via Malcangi
Trani, auto in fiamme in via Malcangi
Cronaca

Ultim'ora | Trani, auto in fiamme in via Malcangi: intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Il rogo è divampato nei pressi dell'incrocio con corso Imbriani. Ancora sconosciute le cause dell'incendio. Sul posto le squadre di soccorso per mettere in sicurezza l'area.

Trani - martedì 28 luglio 2026 22.54
Momenti di apprensione nella serata di oggi a Trani, dove un'autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme in via Malcangi, nei pressi dell'incrocio con corso Imbriani. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il veicolo è stato rapidamente interessato da un violento incendio, con le fiamme che hanno avvolto gran parte dell'auto, attirando l'attenzione di numerosi residenti e automobilisti in transito.
Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, mentre la Polizia Locale ha provveduto a regolare la circolazione e ad avviare i primi accertamenti. Al momento restano sconosciute le cause che hanno provocato il rogo. Saranno gli accertamenti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine a chiarire l'origine dell'incendio e ad accertare eventuali responsabilità.
Non si hanno, al momento, notizie di persone coinvolte o ferite.
Notizia in aggiornamento.
  • Incendio
Altri contenuti a tema
Emergenza incendi, la Puglia rischia il blocco dei soccorsi: l'Assessora Debora Ciliento convoca d'urgenza la Protezione Civile e sblocca 2,4 milioni di euro Politica Emergenza incendi, la Puglia rischia il blocco dei soccorsi: l'Assessora Debora Ciliento convoca d'urgenza la Protezione Civile e sblocca 2,4 milioni di euro Dopo la minaccia di sciopero dei 6 Coordinamenti provinciali per il taglio ai rimborsi spese, la Regione corre ai ripari: avviato il percorso contabile straordinario per garantire la continuità del volontariato sul campo
Vasto incendio in via Curatoio: vigili del fuoco al lavoro Vasto incendio in via Curatoio: vigili del fuoco al lavoro Fiamme visibili da gran parte della zona nord di Trani
Ultim'ora | Vettura avvolta dalle fiamme in via Festa a Trani , non si esclude alcuna pista Ultim'ora | Vettura avvolta dalle fiamme in via Festa a Trani , non si esclude alcuna pista Accertamenti in corso è l'ultimo di altri analoghi episodi
Paura nella notte a Trani, incendio al portone di uno stabile in via Valdemaro Vecchi: si indaga Paura nella notte a Trani, incendio al portone di uno stabile in via Valdemaro Vecchi: si indaga Ignoti avrebbero versato liquido infiammabile prima di appiccare il fuoco
Vasto incendio in un capannone in territorio di Trani sulla ex 231 tra Andria e Corato. Un tentativo di furto all'origine dell'evento Vasto incendio in un capannone in territorio di Trani sulla ex 231 tra Andria e Corato. Un tentativo di furto all'origine dell'evento Fiamme nella notte in contrada Capitolo: ingenti i danni all’opificio industriale. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, indaga la Polizia di Stato
Incendio in un locale a Trani, si indaga sull’origine dolosa Incendio in un locale a Trani, si indaga sull’origine dolosa Le fiamme divampate nella nottata tra domenica e lunedì di Pasqua
Auto in fiamme a Pozzopiano, incendio coinvolge due vetture Auto in fiamme a Pozzopiano, incendio coinvolge due vetture Il rogo divampato da un’auto in sosta si è propagato al veicolo davanti
La Procura di Trani indaga sull'incendio dell'auto del giornalista Adriano Antonucci di BarlettaViva La Procura di Trani indaga sull'incendio dell'auto del giornalista Adriano Antonucci di BarlettaViva L'episodio è avvenuto giovedì sera nei pressi dell'abitazione del cronista. Solidarietà unanime dal mondo politico e civile: «Se doloso, è un attacco alla libertà di stampa»
Consiglio Comunale di Trani | Cinque mozioni accenderanno il dibattito tra le spinte delle minoranze e l'affondo istituzionale della maggioranza
28 luglio 2026 Consiglio Comunale di Trani | Cinque mozioni accenderanno il dibattito tra le spinte delle minoranze e l'affondo istituzionale della maggioranza
SOS verde pubblico a Trani: tre cittadine mappano le criticità degli alberi e chiedono il rispetto del contratto d’appalto
28 luglio 2026 SOS verde pubblico a Trani: tre cittadine mappano le criticità degli alberi e chiedono il rispetto del contratto d’appalto
Tribunale di Trani, stretta sul dress code: stop a bermuda, ciabatte e abiti da spiaggia
28 luglio 2026 Tribunale di Trani, stretta sul dress code: stop a bermuda, ciabatte e abiti da spiaggia
Infiltrazioni d'acqua nel parcheggio di piazza XX Settembre: il Movimento 5 Stelle presenta una segnalazione urgente al Comune
28 luglio 2026 Infiltrazioni d'acqua nel parcheggio di piazza XX Settembre: il Movimento 5 Stelle presenta una segnalazione urgente al Comune
Mattia Rana porta Trani sul podio internazionale dei Giochi junior della matematica
28 luglio 2026 Mattia Rana porta Trani sul podio internazionale dei Giochi junior della matematica
La Fondazione Giodicart Giovanni Cancelli sosterrà il Festival Il Giullare dal 2027: l'annuncio al Gala finale
28 luglio 2026 La Fondazione Giodicart Giovanni Cancelli sosterrà il Festival Il Giullare dal 2027: l'annuncio al Gala finale
Trani si prepara: da domani al via i festeggiamenti in onore di San Nicola il Pellegrino
28 luglio 2026 Trani si prepara: da domani al via i festeggiamenti in onore di San Nicola il Pellegrino
Sicurezza stradale e salute pubblica: l'esposto di Gargiuolo (FdI) sulla vendita di ortofrutta a Trani
28 luglio 2026 Sicurezza stradale e salute pubblica: l'esposto di Gargiuolo (FdI) sulla vendita di ortofrutta a Trani
Trani torna protagonista della vela: grande successo per la regata sociale della Lega Navale
28 luglio 2026 Trani torna protagonista della vela: grande successo per la regata sociale della Lega Navale
Nasce il «Granello d'Oro»: la Regione Puglia premia le spiagge sostenibili e inclusive
28 luglio 2026 Nasce il «Granello d'Oro»: la Regione Puglia premia le spiagge sostenibili e inclusive
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.