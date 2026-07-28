Ultim'ora | Trani, auto in fiamme in via Malcangi: intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Notizia in aggiornamento.

Momenti di apprensione nella serata di oggi a Trani, dove un'autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme in via Malcangi, nei pressi dell'incrocio con corso Imbriani. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il veicolo è stato rapidamente interessato da un violento incendio, con le fiamme che hanno avvolto gran parte dell'auto, attirando l'attenzione di numerosi residenti e automobilisti in transito.Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, mentre la Polizia Locale ha provveduto a regolare la circolazione e ad avviare i primi accertamenti. Al momento restano sconosciute le cause che hanno provocato il rogo. Saranno gli accertamenti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine a chiarire l'origine dell'incendio e ad accertare eventuali responsabilità.Non si hanno, al momento, notizie di persone coinvolte o ferite.