Vasto incendio in via Curatoio: vigili del fuoco al lavoro

Un vasto incendio è divampato nelle campagne adiacenti a via Curatoio, nella zona nord di Trani, dove le fiamme stanno interessando sterpaglie e vegetazione spontanea.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento per contenere il rogo. Le raffiche di vento stanno alimentando l'incendio, rendendo più difficili le operazioni e favorendo la rapida propagazione delle fiamme.L'alta colonna di fumo e le fiamme sono chiaramente visibili da numerosi punti della zona nord della città, attirando l'attenzione di residenti e automobilisti.