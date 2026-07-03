Via Curatoio
Via Curatoio
Cronaca

Vasto incendio in via Curatoio: vigili del fuoco al lavoro

Fiamme visibili da gran parte della zona nord di Trani

Trani - venerdì 3 luglio 2026 12.11
Un vasto incendio è divampato nelle campagne adiacenti a via Curatoio, nella zona nord di Trani, dove le fiamme stanno interessando sterpaglie e vegetazione spontanea.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento per contenere il rogo. Le raffiche di vento stanno alimentando l'incendio, rendendo più difficili le operazioni e favorendo la rapida propagazione delle fiamme.
L'alta colonna di fumo e le fiamme sono chiaramente visibili da numerosi punti della zona nord della città, attirando l'attenzione di residenti e automobilisti.
  • Incendio
Altri contenuti a tema
Ultim'ora | Vettura avvolta dalle fiamme in via Festa a Trani , non si esclude alcuna pista Ultim'ora | Vettura avvolta dalle fiamme in via Festa a Trani , non si esclude alcuna pista Accertamenti in corso è l'ultimo di altri analoghi episodi
Paura nella notte a Trani, incendio al portone di uno stabile in via Valdemaro Vecchi: si indaga Paura nella notte a Trani, incendio al portone di uno stabile in via Valdemaro Vecchi: si indaga Ignoti avrebbero versato liquido infiammabile prima di appiccare il fuoco
Vasto incendio in un capannone in territorio di Trani sulla ex 231 tra Andria e Corato. Un tentativo di furto all'origine dell'evento Vasto incendio in un capannone in territorio di Trani sulla ex 231 tra Andria e Corato. Un tentativo di furto all'origine dell'evento Fiamme nella notte in contrada Capitolo: ingenti i danni all’opificio industriale. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, indaga la Polizia di Stato
Incendio in un locale a Trani, si indaga sull’origine dolosa Incendio in un locale a Trani, si indaga sull’origine dolosa Le fiamme divampate nella nottata tra domenica e lunedì di Pasqua
Auto in fiamme a Pozzopiano, incendio coinvolge due vetture Auto in fiamme a Pozzopiano, incendio coinvolge due vetture Il rogo divampato da un’auto in sosta si è propagato al veicolo davanti
La Procura di Trani indaga sull'incendio dell'auto del giornalista Adriano Antonucci di BarlettaViva La Procura di Trani indaga sull'incendio dell'auto del giornalista Adriano Antonucci di BarlettaViva L'episodio è avvenuto giovedì sera nei pressi dell'abitazione del cronista. Solidarietà unanime dal mondo politico e civile: «Se doloso, è un attacco alla libertà di stampa»
Trani, notte movimentata in città Trani, notte movimentata in città Incidente con arresto ed un incendio forse doloso che ha messo paura ai residenti
Incendio in un negozio cinese in via Malcangi, danni ma nessun ferito Incendio in un negozio cinese in via Malcangi, danni ma nessun ferito Un minore avrebbe appiccato il fuoco ad alcuni scaffali
Gran colpo della Soccer Trani: ufficiale l'ingaggio di Manuel Gonzalez
3 luglio 2026 Gran colpo della Soccer Trani: ufficiale l'ingaggio di Manuel Gonzalez
Santamarea Panorama Beach Bar​: la nuova oasi della slow life sul lungomare di Trani
3 luglio 2026 Santamarea Panorama Beach Bar​: la nuova oasi della slow life sul lungomare di Trani
Barletta, “Notte d’Opera al Castello”: martedì 7 luglio la conferenza stampa di presentazione
3 luglio 2026 Barletta, “Notte d’Opera al Castello”: martedì 7 luglio la conferenza stampa di presentazione
Legambiente Trani e studenti Luiss insieme per una settimana di volontariato, ambiente e cittadinanza attiva
3 luglio 2026 Legambiente Trani e studenti Luiss insieme per una settimana di volontariato, ambiente e cittadinanza attiva
Successo per lo spettacolo finale: teatro e musica protagonisti al plesso Bovio
3 luglio 2026 Successo per lo spettacolo finale: teatro e musica protagonisti al plesso Bovio
Trani protagonista al Premio Nazionale AVEDISCO: Raffaele Covelli premiato alla carriera nella vendita diretta
3 luglio 2026 Trani protagonista al Premio Nazionale AVEDISCO: Raffaele Covelli premiato alla carriera nella vendita diretta
Trani si prepara al centenario del calcio: in Villa Comunale una serata per celebrare la storia biancazzurra
3 luglio 2026 Trani si prepara al centenario del calcio: in Villa Comunale una serata per celebrare la storia biancazzurra
"La verità è altrove ": il cinema indipendente arriva all'Hub Porta Nova con il regista Giuseppe Gimmi
3 luglio 2026 "La verità è altrove": il cinema indipendente arriva all'Hub Porta Nova con il regista Giuseppe Gimmi
Trani ricorda Mauro Mazzilli: il suo nome accompagnerà il Grand Prix Open Water 2026
3 luglio 2026 Trani ricorda Mauro Mazzilli: il suo nome accompagnerà il Grand Prix Open Water 2026
Trani, l'affondo di Giuseppe De Simone: "Il centrodestra affronti i nodi strutturali con un cambio radicale di metodo "
3 luglio 2026 Trani, l'affondo di Giuseppe De Simone: "Il centrodestra affronti i nodi strutturali con un cambio radicale di metodo"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.