Via Festa - Trani | Auto in fiamme. <span>Foto credits</span>
Via Festa - Trani | Auto in fiamme. Foto credits
Cronaca

Ultim'ora | Vettura avvolta dalle fiamme in via Festa a Trani , non si esclude alcuna pista

Accertamenti in corso è l'ultimo di altri analoghi episodi

Trani - sabato 30 maggio 2026 8.23
Una vettura, questa notte intorno alle ore 04:00, è stata avvolta dalle fiamme nella notte in via Festa, provocando momenti di apprensione tra i residenti della zona, svegliati dal rogo e dal fumo sprigionatosi dall'auto ed il reale pericolo che le fiamme potessero propagarsi ad altri veicoli o alle abitazioni vicine.

Le cause dell'accaduto sono attualmente in fase di accertamento. Non si esclude l'ipotesi di un guasto tecnico o di un corto circuito che possa aver innescato un fenomeno di autocombustione, eventualità non rara nei veicoli. Tuttavia, gli investigatori stanno valutando ogni possibile pista per chiarire l'origine del rogo.

L'episodio riporta l'attenzione sui numerosi casi di auto incendiate registrati negli ultimi anni in città, eventi che, pur potendo avere cause accidentali, richiedono sempre approfonditi accertamenti per escludere eventuali responsabilità di altra natura.
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