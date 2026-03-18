Auto in fiamme a Pozzopiano, incendio coinvolge due vetture

Momenti di apprensione questa mattina, mercoledì 18 marzo 2026, nel quartiere Pozzopiano. Poco dopo le ore 9:00, un incendio è divampato in via Bari, coinvolgendo due autovetture e paralizzando temporaneamente il traffico veicolare.Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da un'auto in sosta per cause ancora da accertare.Le fiamme, propagatesi rapidamente, hanno purtroppo investito anche un secondo veicolo che si trovava immediatamente davanti, avvolgendolo in breve tempo.Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare l'incendio e a mettere in sicurezza l'intera area, evitando che il rogo potesse estendersi ulteriormente o coinvolgere i residenti.Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale (Vigili Urbani) per gestire la viabilità, notevolmente rallentata durante le operazioni di spegnimento e bonifica.