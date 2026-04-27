Recuperata la Peugeot caduta nelle acque del porto di Trani venerdì sera

È stata recuperata questa mattina la Peugeot finita nelle acque del porto di Trani nella serata di venerdì scorso, quando un'errata manovra del conducente aveva causato la caduta del veicolo in mare.L'incidente, avvenuto nella zona portuale, aveva immediatamente richiamato l'intervento dei carabinieri, giunti sul posto per gestire la situazione. Fortunatamente, non si sono registrati feriti né conseguenze gravi per le persone coinvolte. Nella mattinata odierna sono entrati in azione i mezzi specializzati per il recupero dell'auto, riportata a riva dopo complesse operazioni rese necessarie dalla posizione del veicolo nelle acque del porto.