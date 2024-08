Molo Sant'Antonio: dove la ruggine la fa da padrona

i "", ancora una volta laè "", unica variazione è il luogo di interesse, che si sposta, (faro rosso per intendersi), le cuigiacciono in"Non è raro passino di qui anche i più piccoli che per errore possono appoggiarsi e tagliarsi" ci dice una cittadina. "In alcuni punti i ferri arrugginiti preoccupano decisamente, vengono in fuori e non si vedono fin quando non è troppo tardi", conclude un altro passante.A dare manforte alle dichiarazioni ci sono poi le foto, dalle quali si vede nitidamente il disgregarsi del ferro a causa della ruggine, divenendo in alcuni punti anche tagliente e potenzialmente pericoloso.Un luogo, il, reso vivo anche dalla, che lo rendono zona di movida serale, ciòper i passanti che,, in una zona comunque "più buia", potrebberoprocurandosi potenziali lesioni e varie.Insommacontinua ad essere, pericoloso ma soprattutto. Sicuramente ad accentuare il fenomeno ci pensano mare, vento, sole e salsedine.Tuttavia la domanda sorge spontanea:, (e che quindi si possono verificare queste problematiche),Da ricordare, come sempre, checorrisponde sempre a unadella città, creando questa già citata "doppio rogna", della quale ne fanno le spese tutti indistintamente.Sarebbecheal più presto per ripristinare la situazione, (), ed iniziando poi operazioni preventive e costanti per evitare di arrivare a questo punto.Una città sul mare è un grande dono, ma se gli affacci divengono inaccessibili si perde l'essenza stessa del luogo