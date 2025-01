Bomba carta contro la vetrina del supermercato DECÓ a Trani

Sono in corso le indagini della Polizia sull'esplosione, avvenuta nella notte scorsa, che ha danneggiato la saracinesca, che copre un muro interno, del supermercato DECÓ a Trani in C.so Don Luigi Sturzo.L'esplosione che ha fatto sobbalzare i residenti è stata provocata da una possibile "bomba carta" che, dalle immagini delle telecamere di proprietà del supermercato acquisite dalla Polizia, a dichiarazione dei titolari interpellati, è sicuramente stata posta da un ragazzo incappucciato. I danni sono lievi e non hanno impedito la ripresa dell'attività commerciale.Non si esclude tuttavia alcuna pista, tra cui l'ipotesi di un atto vandalico. I titolari ci hanno dichiarato di non aver mai ricevuto minacce.Si attendono ora gli sviluppi delle indagini.