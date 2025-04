A Trani la conferenza evangelica “Avanzamento progressivo”

La chiesa "Pienovangelo" di Trani, sita in via Papa Giovanni XXIII n. 81, ospiterà un'importante evento dal 4 al 6 aprile.Questa conferenza è un appuntamento centrale per la realtà evangelica pugliese, tanto da raccogliere la partecipazione di numerose chiese presenti sul territorio. L'invito è anche rivolto a quanti ancora non hanno mai avuto un'esperienza di fede e desiderano vivere un tempo di profonda spiritualità attraverso musica, insegnamento della Parola e momenti preghiera, in un clima familiare.Il titolo della conferenza è "Avanzamento progressivo". "La nostra volontà è quella di realizzare, dal punto di vista biblico, ciò che Dio desidera per le persone cioè che si approccino alla Parola e possano avanzare, crescere, maturare e ricevere beneficio nella loro vita, così come un genitore desidera per i propri figli." – spiega il pastore Gigi – " il nostro proposito è che ogni persona possa innamorarsi di Gesù e conoscerlo personalmente, avanzando in ogni area della propria vita".Sin dalla sua prima edizione, la scelta dei giorni per questa conferenza, è caduta nel periodo pasquale o vicino alla Pasqua, per riprendere quel senso di rinascita che anima questa festività molto importante nel mondo cristiano.Ospiti della conferenza saranno Lirio Porrello, pastore e fondatore della chiesa "Parola della Grazia" di Palermo, che rappresenta attualmente la chiesa evangelica più grande d' Italia, e Jacopo e Manuela Bellini, responsabili del gruppo lode della chiesa "Parola della Grazia" di Lavagna.