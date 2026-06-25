Sal Da Vinci
Sal Da Vinci
Vita di città

Battiti Live a Trani: grande attesa stasera per Sal Da Vinci, Irama, Brancale, Gabbani, Hunt e The Kolors

Svelati gli artisti attesi per la seconda registrazione

Trani - giovedì 25 giugno 2026 17.30
Dopo il successo della prima registrazione, cresce l'attesa a Trani per la seconda serata di Tim Battiti Live. Questa sera il gigantesco palco affacciato sul mare ospiterà alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana, pronti a far cantare e ballare il pubblico.

Tra gli artisti attesi ci sono Sal Da Vinci, Francesco Gabbani, Irama, The Kolors, Serena Brancale e Rocco Hunt, che porteranno in scena i loro successi più recenti insieme ai brani che li hanno resi celebri.

Migliaia di fan sono pronti a raggiungere il centro cittadino per vivere una nuova notte di musica, spettacolo ed emozioni, confermando ancora una volta Trani come una delle capitali dell'estate musicale pugliese.
  • Battiti Live
Altri contenuti a tema
I Pinguini Tattici Nucleari si tuffano nel mare di Villa Ascosa: pausa anti-afa prima di Battiti Live Attualità I Pinguini Tattici Nucleari si tuffano nel mare di Villa Ascosa: pausa anti-afa prima di Battiti Live Tra prove e backstage, la band si concede qualche minuto di relax in acqua per sfuggire al caldo
Tutte le ordinanze per Battiti Live 2026 | Trani si "blinda" per lo show, scattano i divieti e le chiusure straordinarie Attualità Tutte le ordinanze per Battiti Live 2026 | Trani si "blinda" per lo show, scattano i divieti e le chiusure straordinarie Dalla ZTL totale sul porto allo stop a dehors, vetro e superalcolici, i parcheggi: ecco la guida pratica alle cinque ordinanze comunali per vivere l'evento in sicurezza
Battiti Live a Trani: tra "tempi cinematografici" e il malcontento dei commercianti Attualità Battiti Live a Trani: tra "tempi cinematografici" e il malcontento dei commercianti L’evento di Canale 5 spegne le luci di alcune attività del porto: il caso emblematico di Pescandolo Restaurant apre il dibattito sui ristori e la comunicazione
Ilary Blasi è già a Trani: domani il via alle registrazioni di Battiti Live Attualità Ilary Blasi è già a Trani: domani il via alle registrazioni di Battiti Live La conduttrice ha condiviso su Instagram il viaggio verso la città e un scorcio del Porto
Battiti Live 2026: oggi alle 18:00 a Trani la conferenza stampa sulle misure organizzative e la sicurezza Eventi e cultura Battiti Live 2026: oggi alle 18:00 a Trani la conferenza stampa sulle misure organizzative e la sicurezza Il countdown è ufficialmente iniziato. Con l'allestimento del grande palco di Piazza Quercia ormai alle battute finali e l'inizio delle registrazioni fissato per mercoledì 24 giugno.
Battiti Live | Guarriello chiede chiarezza sui piani di sicurezza Politica Battiti Live | Guarriello chiede chiarezza sui piani di sicurezza La nota dell’ex candidato sindaco a nome delle forze politiche della coalizione di centrodestra di Trani
Battiti Live 2026 | Trani Capitale della Musica Italiana con oltre 70 artisti e un nuovo trio alla conduzione: tutti i nomi Eventi e cultura Battiti Live 2026 | Trani Capitale della Musica Italiana con oltre 70 artisti e un nuovo trio alla conduzione: tutti i nomi Torna l’appuntamento musicale più atteso dell’estate italiana. in prima serata su Canale 5 a partire da giovedì 2 luglio
Trani, Battiti Live accende la città ma divide. Angelo Guarriello: “Non è l’evento il problema, ma l’assenza di pianificazione da oltre dieci anni” Politica Trani, Battiti Live accende la città ma divide. Angelo Guarriello: “Non è l’evento il problema, ma l’assenza di pianificazione da oltre dieci anni” "Per circa due settimane ristoratori, commercianti e residenti subiranno inevitabili disagi che incidono sulla vivibilità e sul lavoro quotidiano"
Trani, tasse comunali non pagate e consiglieri eletti: scade oggi il termine per regolarizzare le posizioni. Domani alle 10 la proclamazione ufficiale
25 giugno 2026 Trani, tasse comunali non pagate e consiglieri eletti: scade oggi il termine per regolarizzare le posizioni. Domani alle 10 la proclamazione ufficiale
Nuova Darsena, i legali: «Dehors già rimosso e area dissequestrata da oltre un mese»
25 giugno 2026 Nuova Darsena, i legali: «Dehors già rimosso e area dissequestrata da oltre un mese»
Step, Lucia De Mari presenta il pass che unisce la Puglia Imperiale tra turismo, mobilità sostenibile e innovazione
25 giugno 2026 Step, Lucia De Mari presenta il pass che unisce la Puglia Imperiale tra turismo, mobilità sostenibile e innovazione
Nasce a Trani Capirro Village: «Già 32 adesioni su 36 unità»
25 giugno 2026 Nasce a Trani Capirro Village: «Già 32 adesioni su 36 unità»
Scopri il punto vendita SEV Iren a Trani
25 giugno 2026 Scopri il punto vendita SEV Iren a Trani
I Pinguini Tattici Nucleari si tuffano nel mare di Villa Ascosa: pausa anti-afa prima di Battiti Live
25 giugno 2026 I Pinguini Tattici Nucleari si tuffano nel mare di Villa Ascosa: pausa anti-afa prima di Battiti Live
Editoriale. Scusate il disturbo | Battiti 2026: Luci ed ombre dell’evento estivo di Trani
25 giugno 2026 Editoriale. Scusate il disturbo | Battiti 2026: Luci ed ombre dell’evento estivo di Trani
Battiti Live, Amiu in campo per pulizia e sanificazione dopo la prima registrazione
25 giugno 2026 Battiti Live, Amiu in campo per pulizia e sanificazione dopo la prima registrazione
Battiti Live, corse straordinarie da e per Trani: Trenitalia accoglie la richiesta del Comune
25 giugno 2026 Battiti Live, corse straordinarie da e per Trani: Trenitalia accoglie la richiesta del Comune
Caldo record, scatta il Piano Emergenza 2026: aiuti per anziani, fragili e senza dimora
25 giugno 2026 Caldo record, scatta il Piano Emergenza 2026: aiuti per anziani, fragili e senza dimora
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.