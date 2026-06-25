Battiti Live a Trani: grande attesa stasera per Sal Da Vinci, Irama, Brancale, Gabbani, Hunt e The Kolors

Dopo il successo della prima registrazione, cresce l'attesa a Trani per la seconda serata di Tim Battiti Live. Questa sera il gigantesco palco affacciato sul mare ospiterà alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana, pronti a far cantare e ballare il pubblico.Tra gli artisti attesi ci sono, che porteranno in scena i loro successi più recenti insieme ai brani che li hanno resi celebri.Migliaia di fan sono pronti a raggiungere il centro cittadino per vivere una nuova notte di musica, spettacolo ed emozioni, confermando ancora una volta Trani come una delle capitali dell'estate musicale pugliese.