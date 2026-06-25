Vita di città
Battiti Live a Trani: grande attesa stasera per Sal Da Vinci, Irama, Brancale, Gabbani, Hunt e The Kolors
Svelati gli artisti attesi per la seconda registrazione
Trani - giovedì 25 giugno 2026 17.30
Dopo il successo della prima registrazione, cresce l'attesa a Trani per la seconda serata di Tim Battiti Live. Questa sera il gigantesco palco affacciato sul mare ospiterà alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana, pronti a far cantare e ballare il pubblico.
Tra gli artisti attesi ci sono Sal Da Vinci, Francesco Gabbani, Irama, The Kolors, Serena Brancale e Rocco Hunt, che porteranno in scena i loro successi più recenti insieme ai brani che li hanno resi celebri.
Migliaia di fan sono pronti a raggiungere il centro cittadino per vivere una nuova notte di musica, spettacolo ed emozioni, confermando ancora una volta Trani come una delle capitali dell'estate musicale pugliese.
Tra gli artisti attesi ci sono Sal Da Vinci, Francesco Gabbani, Irama, The Kolors, Serena Brancale e Rocco Hunt, che porteranno in scena i loro successi più recenti insieme ai brani che li hanno resi celebri.
Migliaia di fan sono pronti a raggiungere il centro cittadino per vivere una nuova notte di musica, spettacolo ed emozioni, confermando ancora una volta Trani come una delle capitali dell'estate musicale pugliese.