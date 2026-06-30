Battiti live | Fratelli d'Italia - Trani: "Ora servono i numeri. Trani merita una strategia di sviluppo, non solo un grande set televisivo."

Fratelli d'Italia è favorevole ai grandi eventi e ritiene che ogni iniziativa capace di promuovere l'immagine di Trani possa rappresentare un' importante opportunità di crescita per il territorio. Ma siccome si tratta di investimenti sostenuti con risorse pubbliche, è doveroso chiedersi se il beneficio ottenuto sia stato realmente proporzionato ai costi sostenuti e ai sacrifici richiesti alla città. Per cinque giorni il cuore di Trani è stato trasformato in un set televisivo. Residenti, commercianti, pescatori e operatori economici hanno dovuto convivere con limitazioni alla circolazione, varchi di accesso, ordinanze, misure straordinarie di sicurezza e inevitabili disagi.



In queste ore sono emerse numerose segnalazioni di attività commerciali che lamentano mancati incassi, prenotazioni annullate, difficoltà nell'accesso ai propri esercizi, problemi legati alla rimozione dei dehors e una comunicazione ritenuta insufficiente sulle modalità organizzative. Anche il comparto della pesca ha evidenziato le difficoltà incontrate durante lo svolgimento della manifestazione. Non mettiamo in discussione le esigenze di sicurezza di un evento di rilevanza nazionale. Tuttavia è legittimo domandarsi se tali criticità potessero essere meglio prevenute attraverso una programmazione più condivisa con residenti, commercianti e categorie economiche.



Inoltre il Comune di Trani ha contribuito con circa 60 mila euro per l'intera manifestazione quindi appare giusto chiedersi quale sarà il ritorno concreto per la città. Poiché le puntate saranno trasmesse tra luglio e agosto, riteniamo corretto rinviare il giudizio definitivo al termine della programmazione televisiva. Solo allora sarà possibile valutare gli ascolti, la reale visibilità riservata alla città, il ritorno mediatico e, soprattutto, verificare se tutto questo avrà prodotto un incremento delle presenze turistiche, dell'economia locale e delle opportunità per le imprese del territorio.



Per questo chiediamo all'Amministrazione comunale di rendere pubblici, al termine della messa in onda, dati chiari e verificabili come l'indotto economico effettivamente prodotto, il numero delle presenze turistiche aggiuntive, gli indicatori utilizzati per valutare il ritorno dell'investimento, i benefici concreti per commercianti, ristoratori, albergatori e operatori turistici. La promozione televisiva è certamente uno strumento importante, ma da sola non basta. Senza una strategia organica fatta di accoglienza, servizi, mobilità, programmazione culturale e marketing territoriale, il rischio è che il grande evento rimanga un episodio isolato, anziché diventare un autentico motore di sviluppo. È questa la differenza tra organizzare un evento e costruire una politica del turismo.



Allo stesso modo riteniamo che sia arrivato il momento di ripensare anche la scelta delle location. Piazza Quercia è senza dubbio uno dei luoghi più suggestivi e incantevoli della città, ma forse non è quello più idoneo ad ospitare alcune tipologie di manifestazioni. Sarebbe opportuno valutare aree più adatte, che in passato hanno già ospitato con successo grandi eventi internazionali della stessa portata di BattitiLive, dimostrando di poter coniugare spettacolo, sicurezza e minore impatto sulla vivibilità cittadina.



Per il futuro proponiamo inoltre che, prima di candidare Trani a ospitare grandi eventi finanziati con risorse pubbliche, venga predisposto e presentato un Piano di Impatto dell'Evento, contenente costi, benefici attesi, piano della viabilità, misure di sicurezza, effetti sulle attività economiche e criteri oggettivi con cui, al termine della manifestazione, verranno valutati i risultati raggiunti.

Noi non siamo contro i grandi eventi, siamo favorevoli ai grandi risultati.



Infine, riteniamo doveroso rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che hanno garantito, con professionalità, competenza e spirito di servizio, lo svolgimento dell'evento e la sicurezza di cittadini e visitatori. Fratelli d'Italia continuerà a svolgere il proprio ruolo di opposizione seria, responsabile e propositiva, vigilando sull'utilizzo delle risorse pubbliche e avanzando idee concrete per costruire una Trani più attrattiva, più vivibile e capace di trasformare i grandi eventi in vere opportunità di sviluppo.