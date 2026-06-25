Editoriale. Scusate il disturbo | Battiti 2026: Luci ed ombre dell’evento estivo di Trani

57 foto Battiti Live Trani

La prima serata è andata e ne mancano altre quattro, luci del palco puntate sui noti protagonisti che hanno infiammato Piazza Quercia, in particolare segnaliamo I Pinguini Tattici Nucleari e Gigi D'Alessio, ma anche ombre che è necessario esplicitare.Cominciamo con queste ultime, legate al fatto che non sono pochi coloro che si sono lamentati per il velocissimo sold out degli ingressi di tutte e cinque le serate, un "esaurimento posti" causato dalla possibilità di scaricare più biglietti dello stesso giorno da parte di una stessa persona. Questo aspetto ha causato ampi vuoti in Piazza Quercia: c'erano almeno 1.000 persone in meno rispetto ai 3.600, sold out quindi solo digitale.L'altra questione è legata allo spettacolo stesso che non ha avuto i ritmi di uno show live continuo, ma da registrazione televisiva con frequenti interruzioni e black out tecnici che hanno messo a dura prova, visto il caldo afoso, gli spettatori. Certo non si potevano stravolgere i tempi televisivi ma conoscendone i tempi prevedere un ristoro (acqua) non sarebbe stato male.Non ci approfondiamo sulla interazione "maleducata", che ci hanno segnalato, da parte di chi, area organizzazione o di volontariato, era incaricato di accogliere, un sorriso sarebbe stato il massimo, ma non certamente con male parole e strafottenza (delegata??) rivolte ai ragazzi.Capitolo giornalisti. Lo si scrive con cognizione di causa, non è accettabile che l'area destinata, per raccontare la serata e le prossime, sia stara pensata alle spalle del palco e davanti ad un monitor: che senso ha avuto? Abbiamo chiesto a più interlocutori le ragioni di tale logistica: interrogato il morto, il morto non rispose: questo è, ne prendiamo atto, ma il lavoro va rispettato.Non possiamo ignorare infine le lamentele dei commercianti ubicati nella zona rossa, sfrattati di fatto dai propri interessi, costretti a smontare strutture e buttare cibo perché non avvertiti per tempo della manifestazione: ne abbiamo visti alcuni molto arrabbiati anche per l'impossibilità di accedere alle proprie attività così come i residenti costretti a spiegare molte volte la propria logistica residenziale.Finiamo con le positività legate alle attività agli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale che si è fatta carico della complesso impegno di organizzare una accoglienza orientata alla sicurezza e così è stato: hanno funzionato i presidi cittadini, i parcheggi di scambio e le info sempre aggiornate sul sito istituzionale. Plauso incondizionato alla Polizia Locale ed ai volontari ed al coraggio di scelte del Primo Cittadino Marco Galiano che si dovevano coniugare con i stretti tempi e sono state condivise ad ampio raggio politico, maggioranza o minoranza che siano state.Trani beneficerà di questa di grande visibilità, le serate andranno in onda in prime time su Canale5, e siamo convinti che il miglior viatico sarà quello di guardare a questi eventi partendo da ciò che bisogna migliorare.