Regione Puglia vs Battiti Live 2026
Regione Puglia vs Battiti Live 2026
Spettacolo

L’editoriale. Scusate il disturbo | Il prezzo del pop: la Regione Puglia ha blindato Battiti Live 2026 con 2 milioni di euro pubblici. Ma a chi è convenuto davvero?

I documenti svelano i costi del mega-show di Canale 5. Bilancio finale di un evento che ha diviso il territorio tra promozione e sacrifici locali

Trani - mercoledì 1 luglio 2026 7.29
I riflettori di Piazza Quercia a Trani si sono ormai spenti e i camion della produzione televisiva hanno abbandonato il porto, lasciando spazio ai bilanci. Se la musica è finita, a Bari, nei palazzi della Regione Puglia, i numeri mettono nero su bianco il costo reale dell'operazione. L'atto dirigenziale n. 00244 della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale ha svelato i dettagli finanziari e procedurali dietro il TIM Battiti Live 2026.
Non si è trattato di una sponsorizzazione di facciata: l'impegno economico della Regione Puglia è ammontato complessivamente a 2.086.200,00 euro. Un investimento massiccio di denaro pubblico, estratto direttamente dal Programma Operativo Complementare e blindato dai fondi dell'Accordo di Coesione. A kermesse conclusa, la domanda assume i contorni di un'inchiesta sul territorio: quali sono stati gli interessi sottostanti a un simile finanziamento e, soprattutto, per le comunità ospitanti ne è valsa davvero la pena?

La mappa dei soldi: un affidamento diretto da oltre 2 milioni
I documenti regionali descrivono un iter amministrativo blindato per ragioni di "esclusività". La Regione Puglia, attraverso la delibera di Giunta n. 789, ha stanziato un budget complessivo di 2.110.600,00 euro per assicurarsi la produzione e la messa in onda nazionale dello show. Di questa somma, 2.086.200,00 euro sono stati formalmente impegnati a favore di un unico creditore: la Genetiko Communication S.p.A. con sede a Conversano. L'atto si è articolato su due capitoli di spesa specifici:
  • 1.906.948,58 euro a valere sulla Quota Stato (Capitolo U0702020);
  • 179.251,42 euro a valere sulla Quota Regione (Capitolo U0702021).
L'affidamento è avvenuto tramite trattativa diretta sul MePA ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 36/2023. Una norma del Codice dei Contratti Pubblici che permette il ricorso alla procedura negoziata senza bando quando l'evento è associato a programmi destinati a servizi di media audiovisivi protetti da diritti esclusivi. Essendoci solo la Genetiko S.p.A. a detenere i diritti per la trasmissione del format sulle reti nazionali Mediaset (nello specifico, Canale 5), la Regione ha potuto negoziare direttamente, escludendo altre proposte (come quella della PM Eventi Srl, scartata poiché priva dei requisiti FSMA nazionali).
Nel quadro economico presentato da Genetiko, i 1.710.000,00 euro netti (a cui si è aggiunta l'IVA per toccare i 2 milioni finali) sono serviti a coprire i costi di produzione tecnica, l'ingaggio del cast artistico, l'ospitalità della crew, i diritti SIAE e il personale RTI.

Gli interessi della Regione: perché finanziare Mediaset?
Per comprendere l'interesse della Regione Puglia dietro questo massiccio esborso, occorre analizzare la strategia di Brand Identity pianificata dal Dipartimento Turismo. Il valore strategico si è fondato su un presupposto chiaro: agganciare la Puglia al palinsesto estivo della principale rete televisiva commerciale italiana.
Gli interessi sottostanti della delibera si sono divisi in tre macro-obiettivi:
  1. Il riposizionamento competitivo (Piano 3x6x5): La Puglia punta a non essere una meta stagionale legata solo a metà agosto. Attraverso le clip promozionali, le citazioni dei conduttori (Ilary Blasi, Rovazzi, Battaglia) e le riprese aeree dei droni inserite nella prima serata di Canale 5, la Regione ha acquistato spazi pubblicitari camuffati da intrattenimento, capaci di raggiungere indici di share milionari.
  2. Il tour sussidiario ("Road to Battiti"): L'accordo non ha previsto solo il main stage di Trani, ma anche 5 tappe itineranti in altrettante piazze pugliesi. Questo ha permesso alla Regione di spendere i fondi europei e di coesione distribuendo l'indotto dell'animazione territoriale anche in altre province.
  3. L'audience di un gigante privato: Mediaset offre una platea nazionale in chiaro (LCN da 1 a 9) che i canali regionali o le campagne istituzionali classiche non potrebbero mai raggiungere. La Regione Puglia, di fatto, ha comprato il pubblico di Canale 5 per iniettare il marchio "Puglia" nei telespettatori.
Il bilancio dell'impatto: ne è valsa la pena?
Se la Regione Puglia guarda i grafici dell'audience per giustificare la spesa, l'analisi sul campo – in particolare a Trani – ha restituito una realtà diametralmente opposta, mostrando profonde crepe nel bilancio costi-benefici.
I vantaggi: la "Ciliegia" della visibilità
Sul piatto dei benefici c'è l'indubbio ritorno d'immagine. Trani e Piazza Quercia, con la maestosa Cattedrale sul mare, godranno di una pubblicità nazionale inestimabile durante la messa in onda delle puntate. Lo show ha offerto intrattenimento gratuito in piazza per migliaia di giovani e un posizionamento del territorio nei circuiti mediatici che fa gola a qualunque amministratore pubblico in cerca di visibilità.
I disagi: il blackout delle comunità locali
Il rovescio della medaglia è stato pagato a caro prezzo dai cittadini e dal tessuto economico tranese, penalizzati da un'organizzazione blindata. Come denunciato duramente dalla Confesercenti e dal DUC (Distretto Urbano del Commercio) per voce del direttore Mario Landriscina, la manifestazione ha finito per "invadere" la città anziché integrarsi.
  1. Paralisi economica: Le restrizioni della "zona rossa" e "zona arancione" hanno ridotto gli incassi dei ristoratori e bloccato l'attività dei pescatori sul porto. Il fiume di gente ammassato davanti alle transenne era concentrato solo a raggiungere i varchi, ignorando le attività commerciali limitrofe.
  2. Costi a carico dei cittadini: Le ordinanze hanno imposto lo sgombero forzato dei dehors a spese degli esercenti, mentre le scorte di merce fresca andavano al macero, a fronte di "ristori teorici" non ancora pervenuti.
  3. La metafora della torta: Si è preferito acquistare la "ciliegia" dello spettacolo Mediaset prima ancora di aver preparato la "torta" delle infrastrutture, dei trasporti e dell'accoglienza di qualità, rischiando di declassare la stessa offerta turistica della città.
Concludendo: l'atto dirigenziale della Regione Puglia ha dimostrato che TIM Battiti Live è stata prima di tutto un'enorme operazione commerciale e di marketing istituzionale. 2 milioni di euro di fondi pubblici per la coesione territoriale sono stati trasferiti a un colosso privato dei media per produrre uno show che, se da un lato arricchirà l'immagine patinata della "Puglia da esportazione", dall'altro ha impoverito e congestionato temporaneamente le economie reali dei comuni che lo hanno ospitato.
Ne è valsa la pena? Se l'obiettivo della politica era la pura visibilità mediatica, la risposta della Regione è sì. Ma se l'obiettivo di quei fondi doveva essere lo sviluppo armonico del territorio, una organizzazione che poteva essere migliore di quella che è stata, in particolare per Trani fra i varchi "stile covid" con addetti poco educati, la rabbia dei commercianti e dei residenti sfrattati a casa propria e la scelta di dare "le mani libere" a una produzione privata dimostrano che il prezzo pagato dai cittadini è stato decisamente troppo alto per cinque serate di canzoni. Scusate il disturbo, ma dietro le luci , solo ombre.
  • Battiti Live
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