Trani - Scuola Collodi | Chiuso il cantiere: completati i lavori di adeguamento e sicurezza dell’edificio scolastico

tre stati di avanzamento lavori,

una variante tecnica,

i relativi certificati di pagamento,

la contabilità finale,

la verifica dei DURC delle imprese coinvolte.

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Nelle pieghe della burocrazia, a volte, si nascondono storie che parlano di continuità, di impegno e di cura. È il caso della scuola dell'infanzia Collodi, dove l'Amministrazione comunale di Trani ha appena chiuso ufficialmente un lungo percorso di lavori di adeguamento alle norme di sicurezza. Con la determina dirigenziale n. 1230 del 20 agosto 2026, il dirigente dell'Area Lavori Pubblici,, ha approvato lae il, mettendo il punto a un intervento che ha attraversato più anni, più atti e più fasi tecniche. Un provvedimento che non è solo un atto amministrativo: è la fotografia di una strategia che l'Amministrazione attuale ha scelto di, raccogliendo il testimone da quella precedente e portando avanti la stessa linea di attenzione verso l'edilizia scolastica.Tutto comincia nel 2018, quando la Regione Puglia assegna al Comune di Traniper interventi sulle scuole dell'infanzia Collodi e Pertini. Da allora si avvia un percorso fatto di progettazioni, validazioni, gare pubbliche, aggiudicazioni e varianti. Il progetto esecutivo della Collodi, approvato nel 2024, prevedeva un investimento complessivo di, destinato a migliorare sicurezza antincendio, impianti tecnologici, requisiti igienico-sanitari e funzionalità degli ambienti. Un lavoro complesso, che ha richiesto il coinvolgimento di tecnici, imprese, direttori dei lavori e responsabili del procedimento, e che ha attraversato più stati di avanzamento, verifiche contabili e controlli di regolarità contributiva.I lavori sono iniziati nel giugno 2025 e si sono conclusi definitivamente nel febbraio 2026, dopo un periodo aggiuntivo dedicato alle finiture. Nel frattempo, l'Amministrazione ha approvato, con un percorso amministrativo rigoroso, che testimonia la volontà di procedere con ordine e trasparenza, come sempre tortuoso che accompagna la realizzazione delle opere pubbliche:Con la determina appena pubblicata, quindi, il Comune approva: lo, la, il, ildel saldo all'impresa esecutrice. Il provvedimento dà atto anche della presenza di una riserva dell'impresa relativa alla revisione prezzi, che sarà valutata in una fase istruttoria separata, senza incidere sulla regolarità dei lavori eseguiti.L'intervento sullasi inserisce in un percorso più ampio che, negli ultimi anni, ha visto il Comune di Trani impegnato in numerosi interventi di, attraverso investimenti significativi e una programmazione costante. La determina odierna non rappresenta, quindi, un semplice atto tecnico-amministrativo, mae la conferma di una precisa attenzione verso il patrimonio scolastico della città, un lavoro che attraversa amministrazioni diverse, ma che trova un elemento di continuità nella necessità di garantire ai bambini e agli operatori scolasticiIn questa direzione si colloca anche l'azione dell'attuale Amministrazione Galiano, che ha scelto di, mantenendo alta l'attenzione sulla sicurezza degli edifici scolastici e sulla qualità degli spazi destinati all'educazione e alla crescita dei più piccoli. In un momento in cui il tema della scuola è spesso al centro del dibattito pubblico, questo provvedimento racconta una storia concreta:, con l'obiettivo di rendere sempre più sicuri e funzionali i luoghi nei quali ogni giorno bambini, insegnanti e personale scolastico vivono una parte importante della loro quotidianità, perché investire nelle scuole significa, prima di tutto,