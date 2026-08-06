Largo Berlinguer
Largo Berlinguer
Attualità

Futnet Fest, questa sera a Trani il gran finale del torneo di calcio-tennis in Largo Berlinguer

Si conclude l'iniziativa patrocinata dalla Città di Trani che per due giorni ha trasformato uno spazio pubblico in un campo di sport, aggregazione e fair play, coinvolgendo giovani e appassionati

Trani - giovedì 6 agosto 2026 9.57
Si chiude questa sera a Largo Berlinguer il Futnet Fest, la manifestazione dedicata al futnet, conosciuto anche come calcio-tennis, che nelle giornate del 5 e 6 agosto ha richiamato a Trani giovani, sportivi e curiosi per un appuntamento all'insegna del divertimento e della socialità. L'iniziativa, patrocinata dalla Città di Trani, ha proposto un torneo a squadre 2 contro 2, offrendo ai partecipanti l'opportunità di cimentarsi in una disciplina spettacolare che unisce tecnica calcistica, coordinazione, rapidità e spirito di squadra.

Le gare, inizio ore 18, hanno già animato ieri e continuano oggi animano Largo Berlinguer ( Lungomare Cristoforo Colombo) trasformandolo in un punto di ritrovo dove lo sport è diventato occasione di incontro e condivisione. Un evento pensato non solo per gli appassionati di questa disciplina in continua crescita, ma anche per valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di aggregazione e partecipazione attiva. Il Futnet Fest si inserisce tra le iniziative estive promosse in città con l'obiettivo di incentivare la pratica sportiva, diffondere i valori del fair play e favorire la socializzazione tra i giovani attraverso attività sane e inclusive. L'appuntamento conclusivo è in programma questa sera, quando il torneo entrerà nella sua fase decisiva con le sfide finali che decreteranno la squadra vincitrice. Un'occasione per assistere a incontri spettacolari e vivere una serata di sport nel cuore della città, confermando come manifestazioni di questo tipo possano contribuire a rendere gli spazi urbani luoghi sempre più vivi e partecipati.
tl@
Futnet Fest
Futnet Fest
  • Sport
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Cap4City, primo incontro formativo a Trani Enti locali Cap4City, primo incontro formativo a Trani L’Ente è stato selezionato a livello nazionale per le 30 Azioni Pilota nell’ambito del progetto dell’ANCI
Trani | Piano Emergenza Caldo 2026. Iniziative dell'Amministrazione Comunale: il 29 luglio in Piazza della Repubblica Trani | Piano Emergenza Caldo 2026. Iniziative dell'Amministrazione Comunale: il 29 luglio in Piazza della Repubblica L'Assessorato al Benessere e alla Fragilità e l'Ufficio di Piano Trani-Bisceglie, promuovuono interventi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione degli effetti delle ondate di calore sulle fasce più vulnerabili
Cabina di regia del Piano di Zona, l'Ambito cerca un rappresentante unitario del Terzo Settore Enti locali Cabina di regia del Piano di Zona, l'Ambito cerca un rappresentante unitario del Terzo Settore Candidature fino al 30 luglio 2026
Venerdì giostre gratuite per soggetti disabili e i loro accompagnatori Vita di città Venerdì giostre gratuite per soggetti disabili e i loro accompagnatori Previa richiesta tramite indirizzo email
Edilizia economica e popolare, a Trani via alla rimozione dei vincoli per un immobile PEEP Territorio Edilizia economica e popolare, a Trani via alla rimozione dei vincoli per un immobile PEEP Il Comune autorizza la cancellazione dei limiti sul prezzo di vendita e sul canone di locazione di un'abitazione in Largo Turchia
Campionato Italiano di Danza Sportiva, il tranese Luca Perfetto è campione italiano Under 21 Campionato Italiano di Danza Sportiva, il tranese Luca Perfetto è campione italiano Under 21 L'atleta della Dance Talent di Andria conquista il titolo nazionale 2026 nella categoria Solo Latin classe A
Conclusi i lavori sul vialetto dei Pescatori a Trani | Approvato il collaudo della messa in sicurezza dei parapetti di Colonna: spesi oltre € 40.000 Conclusi i lavori sul vialetto dei Pescatori a Trani | Approvato il collaudo della messa in sicurezza dei parapetti di Colonna: spesi oltre € 40.000 Il Comune certifica la regolare esecuzione dell'intervento sulle staccionate in legno. Ma la sicurezza passa anche dal rispetto e dalla cura dei beni pubblici da parte dei cittadini
Piano Sociale di Zona Trani-Bisceglie 2026-2028, al via la raccolta di proposte da enti e associazioni Enti locali Piano Sociale di Zona Trani-Bisceglie 2026-2028, al via la raccolta di proposte da enti e associazioni Conclusi i tavoli di co-programmazione, resta aperta la partecipazione
Tre bambine ripuliscono la spiaggia di Trani: un piccolo gesto che dà una grande lezione agli adulti
6 agosto 2026 Tre bambine ripuliscono la spiaggia di Trani: un piccolo gesto che dà una grande lezione agli adulti
Trani, al via "AlterAzioni ": scuola della pace, dialogo interculturale e Festa dei Popoli
6 agosto 2026 Trani, al via "AlterAzioni": scuola della pace, dialogo interculturale e Festa dei Popoli
Trani si mobilita per salvare i negozi di vicinato | Parte bene la raccolta Firme di Confesercenti e si continua questa sera
6 agosto 2026 Trani si mobilita per salvare i negozi di vicinato | Parte bene la raccolta Firme di Confesercenti e si continua questa sera
Nasce il Comitato Trani Nord: un nuovo punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del quartiere
6 agosto 2026 Nasce il Comitato Trani Nord: un nuovo punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del quartiere
«Per far fare un bagno a mio padre ho dovuto lasciare Trani»: la lettera di una figlia sull'accessibilità al mare
6 agosto 2026 «Per far fare un bagno a mio padre ho dovuto lasciare Trani»: la lettera di una figlia sull'accessibilità al mare
Dopo la tragedia di via delle Tufare il Circolo "Walter Tobagi " di Trani esprime cordoglio alla famiglia e chiede sicurezza
6 agosto 2026 Dopo la tragedia di via delle Tufare il Circolo "Walter Tobagi" di Trani esprime cordoglio alla famiglia e chiede sicurezza
Trani piange G.D., il 64enne investito all'alba in via delle Tufare non ce l'ha fatta
5 agosto 2026 Trani piange G.D., il 64enne investito all'alba in via delle Tufare non ce l'ha fatta
Calici di San Lorenzo: presentata oggi l'iniziativa nella sala della Giunta Comunale
5 agosto 2026 Calici di San Lorenzo: presentata oggi l'iniziativa nella sala della Giunta Comunale
Soccer Trani 1-0 Trodica: inizia nel miglior dei modi il ritiro di Sarnano
5 agosto 2026 Soccer Trani 1-0 Trodica: inizia nel miglior dei modi il ritiro di Sarnano
Lite sulla barca nel Porto di Trani, moglie sorprende marito e scoppia il caos
5 agosto 2026 Lite sulla barca nel Porto di Trani, moglie sorprende marito e scoppia il caos
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.