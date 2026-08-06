Futnet Fest, questa sera a Trani il gran finale del torneo di calcio-tennis in Largo Berlinguer

Si chiude questa sera a Largo Berlinguer illa manifestazione dedicata al futnet, conosciuto anche come calcio-tennis, che nelle giornate del 5 e 6 agosto ha richiamato a Trani giovani, sportivi e curiosi per un appuntamento all'insegna del divertimento e della socialità. L'iniziativa, patrocinata dalla Città di Trani, ha proposto un torneo a squadre 2 contro 2, offrendo ai partecipanti l'opportunità di cimentarsi in una disciplina spettacolare che unisce tecnica calcistica, coordinazione, rapidità e spirito di squadra.Le gare, inizio ore 18, hanno già animato ieri e continuano oggi animano Largo Berlinguer ( Lungomare Cristoforo Colombo) trasformandolo in un punto di ritrovo dove lo sport è diventato occasione di incontro e condivisione. Un evento pensato non solo per gli appassionati di questa disciplina in continua crescita, ma anche per valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di aggregazione e partecipazione attiva. Il Futnet Fest si inserisce tra le iniziative estive promosse in città con l'obiettivo di incentivare la pratica sportiva, diffondere i valori del fair play e favorire la socializzazione tra i giovani attraverso attività sane e inclusive. L'appuntamento conclusivo è in programma questa sera, quando il torneo entrerà nella sua fase decisiva con le sfide finali che decreteranno la squadra vincitrice. Un'occasione per assistere a incontri spettacolari e vivere una serata di sport nel cuore della città, confermando come manifestazioni di questo tipo possano contribuire a rendere gli spazi urbani luoghi sempre più vivi e partecipati.