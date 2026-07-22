Venerdì giostre gratuite per soggetti disabili e i loro accompagnatori

Un pomeriggio diverso, inclusivo, all'insegna del divertimento: venerdì 24 luglio, dalle ore 19 alle ore 21, sarà possibile accedere gratuitamente al parco di divertimenti allestito sulla strada provinciale per Bisceglie in occasione della festa patronale.L'utilizzo gratuito delle giostre è riservato ai ragazzi con disabilità residenti nella città di Trani e al loro accompagnatore (1 per ognuno massimo).Entrambi riceveranno all'ingresso un apposito pass che consentirà l'accesso alle attrazioni.L'iniziativa è promossa dall'amministrazione e dal Trani Autism Friendly plus grazie alla collaborazione con Ermanno Bellucci vicepresidente ANESV di Puglia e Basilicata.Tutti gli interessati dovranno mandare una mail di richiesta in forma singola (non saranno accettate le mail per conto di associazioni), contenente le generalità del ragazzo, escusivamente a taf@comune.trani.bt.it dalle ore 8 di oggi mercoledi' 22 luglio fino alle ore 14 di giovedì 23 luglio.Le mail fuori termine e quelle nei termini , ma oltre la disponibilità, non saranno ritenute valide.