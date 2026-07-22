Giostre
Giostre
Vita di città

Venerdì giostre gratuite per soggetti disabili e i loro accompagnatori

Previa richiesta tramite indirizzo email

Trani - mercoledì 22 luglio 2026 8.31
Un pomeriggio diverso, inclusivo, all'insegna del divertimento: venerdì 24 luglio, dalle ore 19 alle ore 21, sarà possibile accedere gratuitamente al parco di divertimenti allestito sulla strada provinciale per Bisceglie in occasione della festa patronale.

L'utilizzo gratuito delle giostre è riservato ai ragazzi con disabilità residenti nella città di Trani e al loro accompagnatore (1 per ognuno massimo).

Entrambi riceveranno all'ingresso un apposito pass che consentirà l'accesso alle attrazioni.

L'iniziativa è promossa dall'amministrazione e dal Trani Autism Friendly plus grazie alla collaborazione con Ermanno Bellucci vicepresidente ANESV di Puglia e Basilicata.

Tutti gli interessati dovranno mandare una mail di richiesta in forma singola (non saranno accettate le mail per conto di associazioni), contenente le generalità del ragazzo, escusivamente a taf@comune.trani.bt.it dalle ore 8 di oggi mercoledi' 22 luglio fino alle ore 14 di giovedì 23 luglio.

Le mail fuori termine e quelle nei termini , ma oltre la disponibilità, non saranno ritenute valide.
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Edilizia economica e popolare, a Trani via alla rimozione dei vincoli per un immobile PEEP Territorio Edilizia economica e popolare, a Trani via alla rimozione dei vincoli per un immobile PEEP Il Comune autorizza la cancellazione dei limiti sul prezzo di vendita e sul canone di locazione di un'abitazione in Largo Turchia
Conclusi i lavori sul vialetto dei Pescatori a Trani | Approvato il collaudo della messa in sicurezza dei parapetti di Colonna: spesi oltre € 40.000 Attualità Conclusi i lavori sul vialetto dei Pescatori a Trani | Approvato il collaudo della messa in sicurezza dei parapetti di Colonna: spesi oltre € 40.000 Il Comune certifica la regolare esecuzione dell'intervento sulle staccionate in legno. Ma la sicurezza passa anche dal rispetto e dalla cura dei beni pubblici da parte dei cittadini
Piano Sociale di Zona Trani-Bisceglie 2026-2028, al via la raccolta di proposte da enti e associazioni Enti locali Piano Sociale di Zona Trani-Bisceglie 2026-2028, al via la raccolta di proposte da enti e associazioni Conclusi i tavoli di co-programmazione, resta aperta la partecipazione
Dehors, incontro pubblico a Trani per presentare il nuovo regolamento comunale Dehors, incontro pubblico a Trani per presentare il nuovo regolamento comunale Saranno illustrate le novità della disciplina e risposte alle domande di cittadini ed esercenti
Il sindaco Marco Galiano nomina la nuova Giunta: ecco assessori e deleghe. Tommaso Laurora vicesindaco Politica Il sindaco Marco Galiano nomina la nuova Giunta: ecco assessori e deleghe. Tommaso Laurora vicesindaco Il sindaco mantiene le deleghe a urbanistica, cultura, politiche sociali d'ambito e alle materie non assegnate
Anagrafe, il 9 luglio chiuso al pubblico l'ufficio cambi di residenza e certificazioni Enti locali Anagrafe, il 9 luglio chiuso al pubblico l'ufficio cambi di residenza e certificazioni I cittadini potranno comunque presentare le istanze online
Cedole librarie e buoni libro, c'è tempo fino al 7 luglio per l'accreditamento delle librerie Enti locali Cedole librarie e buoni libro, c'è tempo fino al 7 luglio per l'accreditamento delle librerie Il Comune di Trani aggiorna l'albo degli esercenti convenzionati
Trani, accelerata per il Polivalente Sant’Angelo: via libera d’urgenza ai subappalti per pista e manto erboso Attualità Trani, accelerata per il Polivalente Sant’Angelo: via libera d’urgenza ai subappalti per pista e manto erboso Area Lavori Pubblici: autorizzati i contratti con due ditte specializzate per il completamento della pista di atletica e del manto erboso, senza costi aggiuntivi per l'Ente. La storia del progetto dal blocco del CONI allo sblocco definitivo
Colpo di scena a Trani, c’è il dietrofront: "Calice di San Lorenzo " si farà il 07 agosto e cambia casa in Villa Comunale
22 luglio 2026 Colpo di scena a Trani, c’è il dietrofront: "Calice di San Lorenzo" si farà il 07 agosto e cambia casa in Villa Comunale
Trani si prepara alla Festa Patronale 2026: presentato il programma di “San Nicola Pellegrino della Meraviglia”
22 luglio 2026 Trani si prepara alla Festa Patronale 2026: presentato il programma di “San Nicola Pellegrino della Meraviglia”
Psicosi furti a Trani, la mappa della paura si allarga: dopo via Tolomeo e via Pugliese l’allarme si sposta in via Benedetto Croce
22 luglio 2026 Psicosi furti a Trani, la mappa della paura si allarga: dopo via Tolomeo e via Pugliese l’allarme si sposta in via Benedetto Croce
Palma crollata sul lungomare | L'agronomo Giovanni Guerra non fa sconti: "Altro che fatalità, la colpa è delle potature sbagliate "
22 luglio 2026 Palma crollata sul lungomare | L'agronomo Giovanni Guerra non fa sconti: "Altro che fatalità, la colpa è delle potature sbagliate"
Emergenza vento a Trani: chiusa la Villa Comunale, scattano i controlli sul verde pubblico
21 luglio 2026 Emergenza vento a Trani: chiusa la Villa Comunale, scattano i controlli sul verde pubblico
Paura a Trani, tromba d’aria si abbatte sulla città: volano i tavolini dei locali e cadono alberi sul lungomare
21 luglio 2026 Paura a Trani, tromba d’aria si abbatte sulla città: volano i tavolini dei locali e cadono alberi sul lungomare
Prenota nel 2026, visita nel 2029: la denuncia di un cittadino tranese
21 luglio 2026 Prenota nel 2026, visita nel 2029: la denuncia di un cittadino tranese
«Abbiamo paura»: l’escalation di furti a Trani passa da via Tolomeo alla notte di via Pugliese, città sotto assedio
21 luglio 2026 «Abbiamo paura»: l’escalation di furti a Trani passa da via Tolomeo alla notte di via Pugliese, città sotto assedio
Degustazione Casual compie 10 anni e va sold out: oltre 1.000 presenze per l'edizione del decennale
21 luglio 2026 Degustazione Casual compie 10 anni e va sold out: oltre 1.000 presenze per l'edizione del decennale
L'Editoriale - Scusate il disturbo | Raccolta differenziata oltre il 73%, ma Trani produce sempre più rifiuti: i numeri impongono una riflessione
21 luglio 2026 L'Editoriale - Scusate il disturbo | Raccolta differenziata oltre il 73%, ma Trani produce sempre più rifiuti: i numeri impongono una riflessione
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.