Trani si prepara alla Festa Patronale 2026: presentato il programma di “San Nicola Pellegrino della Meraviglia”

È stato presentato oggi, nella Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", il programma ufficiale dellain onore di, che animerà la città di Trani dal. Alla conferenza stampa sono intervenuti i rappresentanti del, affiancati dai canonicie dal sindaco, illustrando un calendario ricco di appuntamenti religiosi e civili che accompagneranno fedeli, cittadini e visitatori nel cuore dell'estate tranese. Il tema scelto per questa edizione,, prende ispirazione dall'antica agiografia del Santo, che racconta la visione dell'angelo prima del suo arrivo a Trani. Una meraviglia che diventa filo conduttore dell'intera festa: la meraviglia dell'incontro, dell'accoglienza, della fede, della bellezza del mare e della città, ma anche della devozione che da secoli unisce la comunità al suo Patrono.con il triduo di preparazione e culminerà nei giorni centrali della festa con la tradizionale processione a mare, la solenne processione cittadina, le celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo, la consegna delle chiavi della città al Santo Patrono, la Notte di San Nicola – Pellegrino della Meraviglia, gli spettacoli musicali, le luminarie artistiche e gli immancabili spettacoli pirotecnici. Non mancheranno, inoltre, i momenti dedicati alla solidarietà, come il pranzo offerto ai più fragili, e le iniziative culturali, artistiche e spirituali pensate per coinvolgere l'intera comunità.La Festa Patronale che da più di 900 anni circa unisce la tradizione storica della figura storica di san Nicola il pellegrino alla preghiera, si conferma oggi, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, capace di coniugare fede, tradizione e identità cittadina e trasformando la città di Trani in un luogo di accoglienza e condivisione. Un invito rivolto a tutta la cittadinanza e ai numerosi visitatori affinché possano lasciarsi guidare, insieme a San Nicola, dalla meraviglia che continua a raccontare la storia e l'anima della città.