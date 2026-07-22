Festa Patronale Trani - Presentazione 2026. <span>Foto Marina Laurora</span>
Festa Patronale Trani - Presentazione 2026. Foto Marina Laurora
Religioni

Trani si prepara alla Festa Patronale 2026: presentato il programma di “San Nicola Pellegrino della Meraviglia”

Il tema scelto per questa edizione prende ispirazione dall’antica agiografia del Santo

Trani - mercoledì 22 luglio 2026 6.57
È stato presentato oggi, nella Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", il programma ufficiale della Festa Patronale 2026 in onore di San Nicola il Pellegrino, che animerà la città di Trani dal 29 luglio al 3 agosto. Alla conferenza stampa sono intervenuti i rappresentanti del Comitato Feste Patronali, affiancati dai canonici don Gaetano Lops e don Francesco La Notte e dal sindaco Marco Galiano, illustrando un calendario ricco di appuntamenti religiosi e civili che accompagneranno fedeli, cittadini e visitatori nel cuore dell'estate tranese. Il tema scelto per questa edizione, "San Nicola Pellegrino della Meraviglia", prende ispirazione dall'antica agiografia del Santo, che racconta la visione dell'angelo prima del suo arrivo a Trani. Una meraviglia che diventa filo conduttore dell'intera festa: la meraviglia dell'incontro, dell'accoglienza, della fede, della bellezza del mare e della città, ma anche della devozione che da secoli unisce la comunità al suo Patrono.

Il programma si aprirà il 29 luglio con il triduo di preparazione e culminerà nei giorni centrali della festa con la tradizionale processione a mare, la solenne processione cittadina, le celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, la consegna delle chiavi della città al Santo Patrono, la Notte di San Nicola – Pellegrino della Meraviglia, gli spettacoli musicali, le luminarie artistiche e gli immancabili spettacoli pirotecnici. Non mancheranno, inoltre, i momenti dedicati alla solidarietà, come il pranzo offerto ai più fragili, e le iniziative culturali, artistiche e spirituali pensate per coinvolgere l'intera comunità.

La Festa Patronale che da più di 900 anni circa unisce la tradizione storica della figura storica di san Nicola il pellegrino alla preghiera, si conferma oggi, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, capace di coniugare fede, tradizione e identità cittadina e trasformando la città di Trani in un luogo di accoglienza e condivisione. Un invito rivolto a tutta la cittadinanza e ai numerosi visitatori affinché possano lasciarsi guidare, insieme a San Nicola, dalla meraviglia che continua a raccontare la storia e l'anima della città.
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