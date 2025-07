Trani, Notte di San Nicola: in scena il dramma sacro seicentesco “Il Nicola Peregrino”

Domani, venerdì 1° agosto, nell'ambito della Notte di San Nicola organizzata dal Comitato Feste Patronali di Trani con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e il Comune di Trani, si terrà un appuntamento speciale nel cuore del centro storico: nella splendida cornice della Chiesa di Ognissanti, gioiello nel cuore del porto , andrà in scena "Il Nicola Peregrino", dramma sacro del XVII secolo dedicato al Santo Patrono di Trani.L'opera, scritta da Lorenzo Valerij, primo tipografo attivo stabilmente a Trani fin dal 1619, rappresenta un importante documento della storia letteraria, religiosa e sociale della città. La rappresentazione si terrà alle ore 19:30 con replica alle ore 21:00, in collaborazione con l'Associazione Culturale Trani Nostra, che ha curato la ristampa del testo originale, custodito nella biblioteca comunale Giovanni Bovio.Sarà un'occasione unica per riscoprire la raffinata arte letteraria del Seicento, in un viaggio tra topoi teatrali, macchine di scena, e ardite metafore, che raccontano la vicenda del Santo ma, al tempo stesso, rivelano il volto culturale del Seicento tranese, secolo di meraviglie.Ad introdurre e guidare la serata saranno don Francesco La Notte e la prof.ssa Angela Di Nanni, che offriranno chiavi di lettura storiche, morali e sociali dell'opera. Le voci recitanti saranno quelle di Antonia Vitale e Fabio De Palma, accompagnati dalle melodie del violinista Nicola Frisi.Un evento imperdibile, che arricchisce i festeggiamenti patronali e rappresenta un tassello prezioso per chi ama la storia di Trani, alimentando l'orgoglio di appartenere a una città che è stata – e continua a essere – punto di riferimento economico, religioso, letterario e artistico. Per l'occasione la chiesa resterà aperta fino a mezzanotte grazie alla disponibilità dell'associazione dei Templari Cattolici di Trani.