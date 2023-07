Oltre le leggende: Nicola il Pellegrino raccontato tra storia, emozione e incontro di religioni

Momento commovente ed emozionante è stato quello vissuto nell'ambito del programma delle feste in onore del santo patrono: in una piazza della Libertà gremita di un pubblico attento e interessato, per la prima volta cattolici e greco ortodossi si sono trovati insieme a venerare la memoria di san Nicola Pellegrino.La sua figura è stata celebrata attraverso la presentazione di due volumi: il primo del giovane autore traneseche tramite la casa editrice Il Cerchio di Rimini ha pubblicato "San Nicola Kyrieleison - La follia del Vangelo", un volume che si presenta snello, leggibile ma al tempo stesso accademico e ricco di riferimenti storici e teologici; l'altro di, "I santi della Magna Grecia" che annovera però il nostro Nicola in un sinassario, una memoria comune dei Santi che sarà celebrata ogni anno per una canonizzazione di fatto del nostro giovane pellegrino, per la prima volta celebrata anche con il canto e con l'incensazione delnel momento introduttivo alla presentazione dei testi.L'incontro, che è ha destato davvero un vivo interesse, visto l'amore della comunità Tranese nei confronti del proprio santo patrono e del quale sono stati poggiati i racconti leggendari - tra il viaggio in mare e i delfini - su resoconti storici , è stato moderato da donalla presenza dell'editore e, oltre ai due autori, di Padreche del libro di Di Reda - docente di religione cattolica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado - ha redatto una preziosa prefazione.Davvero numerosa la partecipazione dei cittadini -ma anche di parecchi forestieri - e del clero, a partire dal Vescovo mons.. Un momento di grande commozione è avvenuto durante il collegamento con monsignorsegretario della Nunziatura Apostolica e autore della postfazione del volume di Maurizio Di Reda.